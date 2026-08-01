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Мурманская область. Арктика (16+)01.08.26 12:00

В Мурманской области поддержка семей с детьми – это системная и целенаправленная работа

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, на заседании правительства Мурманской области обсудили реализацию проектов, направленных на повышение качества жизни семей с детьми и стимулирование рождаемости.

В мероприятии принял участие в режиме ВКС глава регионального парламента Сергей Дубовой.

- В Мурманской области поддержка семей с детьми – это системная и целенаправленная работа, дающая положительный результат, - отметил Сергей Дубовой. – И один из ее важных элементов - улучшение условий проживания на территории региона. Во многом благодаря плану реновации ЗАТО и народной программе «На Севере – жить!» сейчас идёт активное обновление военных гарнизонов, создание удобной инфраструктуры для семей с детьми. Неслучайно, ЗАТО Мурманской области среди муниципалитетов находятся в числе лидеров по доле многодетных семей на одну тысячу жителей. В нашем северном регионе значимой частью внутренней политики многих компаний становятся корпоративные программы поддержки семьи, материнства и детства.

Важно, что, не смотря на непростую ситуацию, в регионе вводятся новые меры поддержки семей. С 1 сентября стартует программа «Сертификата молодожёнов», которым могут воспользоваться и военнослужащие. Чувство безопасности, социальной защищенности, условия для всестороннего развития детей, возможность дать им качественное образование, организовать досуг – это те факторы, которые побуждают земляков увеличивать состав своих семей. Неудивительно, что в Мурманской области за семь лет многодетных семей стало больше на 45%. Считаю, что успешная демографическая политика – это пристальное внимание власти, социальная ответственность, уважение к выбору семьи и создание условий, в которых хочется строить будущее здесь и сейчас.

 

 

Фото: https://duma-murman.ru/press-tsentr/news/34636/

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