В Мурманской области подготовлены 16 пунктов для приёма беженцев из ДНР и ЛНР

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис, открывая сегодня оперативное совещание, подчеркнул, что ситуация в сфере безопасности в регионе стабильная и спокойная. Согласно решениям областной антитеррористической комиссии, дополнительно проверено соблюдение мер безопасности на всех объектах инфраструктуры, продолжаются проверки в образовательных учреждениях.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, глава региона отметил, что область полностью готова к приёму беженцев из Донецкой и Луганской народных республик.

«16 пунктов временного размещения готовы. Мы можем разместить 440 человек на сегодняшний день и, если понадобится, ещё дополнительно 300 человек готовы принять на территории Мурманской области, обеспечить питанием, для детей организовать обучение и, конечно, предоставить социальную поддержку. Если такие задачи появятся, то будем дополнительно стараться трудоустроить тех людей, которые к нам приедут», – сообщил Андрей Чибис.

Губернатор также выразил признательность российским военнослужащим.

«Я выражу общее мнение – мы, безусловно, поддерживаем наших бойцов, которые сегодня участвуют в специальной военной операции, обеспечивая безопасность нашей страны и защиту интересов наших граждан. Мы гордимся нашими военными, сотрудниками спецподразделений, которые героически решают важнейшую задачу», – сказал Андрей Чибис.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/441249/#&gid=1&pid=1