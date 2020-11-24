В Мурманской области подходят к завершению работы в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды»

В 2020 году в Мурманской области было запланировано благоустройство дворовых территорий 240 многоквартирных домов в 27 муниципальных образованиях. На сегодня работы полностью завершены на 226 из них. Остальные находятся в высокой степени готовности. В Мурманске на двух дворовых территориях специалисты подготавливают к монтажу ограждения, перила, пандусы, а также ожидается поставка и монтаж опор освещения.

В части общественных пространств из 16-ти территорий сданы 13.

В этом году также реализуются проекты-победители и финалисты Всероссийского конкурса по благоустройству в 2019 году. На набережной в Мончегорске за прошедшую неделю завершен монтаж ограждения вдоль автомобильной дороги, ведется укладка тротуарной плитки, работа по устройству причалов и освещения подпорной стенки. Параллельно подрядчик устраняет замечания заказчика и строительного контроля. На набережной в Коле работы практически завершены. Строители приступили к установке малой архитектурной формы «Ладья».

Как сообщает региональное Министерство градостроительства и благоустройства, в Оленегорске подходят к завершению работы на тропе «Солнце» нового сквера «Молодежный». А на юге области благоустраивается набережная в Кандалакше: на финише устройство газонного покрытия и покрытия из гранитных плит, ведутся работы по монтажу наружных систем электроснабжения.

На озере Ледовом в Мурманске основные работы закончены. Строителям осталось завершить установку урн и скамеек, а также обустроить газон.