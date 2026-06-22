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Мурманская область. Арктика (16+)22.06.26 14:30

В Мурманской области подписано соглашение о создании кластера «Цифровой код Севера»

В конце прошлой недели в Министерстве образования и науки Мурманской области подписано соглашение о партнёрстве по созданию и развитию кластера среднего профессионального образования «Цифровой код Севера» в рамках федерального проекта «Профессионалитет». В церемонии приняли участие заместитель губернатора Мурманской области Анна Головина, министр образования и науки Диана Кузнецова, министр цифрового развития Елена Семенова, представители компаний-партнёров и руководители колледжей.

Новый кластер начнёт работу в 2027 году на базе Мурманского колледжа экономики и информационных технологий. Проект реализуется при поддержке губернатора Андрея Чибиса в рамках национального проекта «Молодёжь и дети» и народной программы «На Севере – жить!». Для студентов на базе колледжа создадут восемь современных лабораторий. Здесь будут готовить специалистов в ИT-сфере. В состав кластера также войдут Полярнозоринский энергетический колледж, Мончегорский политехнический колледж, Мурманский строительный колледж имени Н.Е. Момота, Кандалакшский индустриальный колледж и Мурманский кооперативный техникум.

Партнёрами проекта стали ведущие компании ИТ-отрасли, среди которых «Иннополис Тех», «Базальт СПО», «РДП Инновации», «ИнфоТеКС», «Новые решения», «Инженерно-техническая фирма», а также региональный Центр информационных технологий.

«Сегодня Мурманская область входит в пятерку лидеров страны по реализации проекта «Профессионалитет». Уже работают десять образовательных кластеров, а в 2027 году их станет одиннадцать. Создание кластера «Цифровой код Севера» позволит ещё больше укрепить систему подготовки кадров для одной из самых быстроразвивающихся и востребованных отраслей экономики. Важно, что работодатели активно включаются в этот процесс. На создание кластера будет направлено 250 млн рублей, из которых 55 млн рублей выделено правительством региона, а 90 млн рублей составят вложения ведущих ИТ-компаний. Это значит, что студенты смогут получать современные знания и уверенно строить профессиональное будущее в родном регионе», – отметила вице-губернатор Анна Головина.

«Новый кластер станет ещё одним шагом в развитии системы среднего профессионального образования. Благодаря федеральной поддержке и участию предприятий мы создадим современные условия для обучения и подготовки востребованных специалистов. За три года планируем подготовить более 850 молодых профессионалов, при этом не менее 85% из них будут гарантированно трудоустроены», – подчеркнула министр образования и науки Диана Кузнецова.

«Будущие выпускники кластера станут специалистами, способствующими цифровой трансформации региона. Нам всегда будут нужны профессионалы в области аналитики, больших данных и искусственного интеллекта. Это те, кто сможет создавать новые продукты и сервисы для решения конкретных задач Мурманской области», – сообщила министр цифрового развития Елена Семенова.

«Группа компаний «Иннополис Тех» развивает в Мурманской области один из крупнейших в России проектов в области энерговычислений. Для нас вопрос профессиональных кадров является ключевым. Мы с радостью поддержали кластер «Цифровой код Севера» внебюджетным финансированием и будем принимать активное участие в его реализации», - отметил Николай Никифоров, директор компании «Иннополис Тех».

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/569793/#&gid=1&pid=4

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