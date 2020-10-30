В Мурманской области подписано соглашение о взаимодействии между УФСИН и региональным уполномоченным по правам ребёнка

В Управлении ФСИН России по Мурманской области состоялось официальная церемония подписания соглашения о взаимодействии в сфере соблюдения прав и законных интересов содержащихся в учреждениях УИС региона подростков и женщин, имеющих несовершеннолетних детей. Свои подписи под документом поставили начальник УФСИН России по Мурманской области Дмитрий Тарасов и уполномоченный по правам ребёнка в Мурманской области Алевтина Андреева.

Настоящее Соглашение предполагает взаимодействие УФСИН и уполномоченного по правам ребёнка по выявлению и восстановлению нарушенных прав, обеспечению законных интересов несовершеннолетних подозреваемых, обвиняемых и осужденных, беременных и имеющих детей женщин, содержащихся в учреждениях УФСИН России по Мурманской области.

Как сообщает пресс-служба УФСИН России по Мурманской области, данное взаимодействие предусматривает посещение детским омбудсменом учреждений, исполняющих наказания, и следственных изоляторов, взаимный обмен информацией, принятие совместных мер реагирования по восстановлению нарушенных прав ребёенка в пределах компетенции обеих сторон.

Стороны также планируют осуществлять информационное взаимодействие, проводить совместные совещания, консультации, рабочие встречи по наиболее важным вопросам для обеспечения объективного, всестороннего и своевременного рассмотрения обращений граждан, а также принятия управленческих решений.

Руководитель УФСИН Дмитрий Тарасов отметил, что пенитенциарное ведомство всегда было открыто к конструктивному взаимодействию с аппаратом уполномоченного по правам ребёнка в Мурманской области.

Дмитрий Анатольевич заверил Алевтину Андрееву, что сотрудничество будет только укрепляться и сотрудники уголовно-исполнительной системы региона и впредь будут оказывать максимальное содействие аппарату омбудсмена.