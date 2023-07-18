В Мурманской области подрядчики сдают дворы после капитального ремонта

В Мурманской области подрядные организации уже завершили капитальный ремонт дворовых территорий девяти многоквартирных домов. Всего же в 2023 году предстоит благоустроить территории, прилегающие к 122 МКД, а за 4 года их количество превысит тысячу. На сегодня общий процент технической готовности – 43%.

О ходе работ по благоустройству в рамках оперативного совещания вчера рассказала заместитель губернатора Мурманской области – министр градостроительства и благоустройства Мария Гаврилова. Вице-губернатор поблагодарила глав муниципалитетов, в которых работы по ремонту дворов идут согласно графикам. Это Ревда, Кола, Молочный, Полярные Зори, Ловозеро, Ковдорский округ, Оленегорск, Кандалакша, ЗАТО Североморск и Апатиты.

Также в этом строительном сезоне дополнительно будет проведён ямочный ремонт 282 дворовых проездов, прилегающих к 333 многоквартирным домам. Это позволит сделать дворы безопасными до того времени, пока там не будет выполнен капитальный ремонт.

В регионе продолжаются работы по созданию новых общественных пространств. В этом году их восемь в шести муниципалитетах: Верхнетуломском, ЗАТО Североморск и Заозерск, Мончегорске, Мурманске, Умбе. Кроме того, в Оленегорске и Ковдоре начаты работы по реализации двух новых проектов-победителей Всероссийского конкурса лучших проектов благоустройства в малых городах и исторических поселениях.

«В текущем месяце высокую степень технической готовности объекта мы видим в ЗАТО Заозерск. Также в графике Верхнетуломский и Североморск. Мурманск, Мончегорск, Умба – прошу глав взять графики работ под личный контроль с целью повышения средней технической готовности благоустройства общественных территорий в текущем периоде. В части реализации завершающих этапов проектов – победителей в Кировске и Полярном, то учитывая короткий строительный сезон и большой объём работ, прошу также глав названных муниципалитетов усилить контроль за реализацией проектов-победителей и увеличить производительность работ, которые должны быть завершены в этом году», – отметила вице-губернатор – министр градостроительства и благоустройства Мурманской области Мария Гаврилова.

Как сообщает Министерство градостроительства и благоустройства Мурманской области, в 2023 году в регионе продолжится традиционная работа по установке детских игровых и спортивных комплексов. В 13 муниципалитетах дополнительно установят или благоустроят 74 таких комплекса, в том числе с инклюзивным оборудованием. Сейчас муниципалитеты занимаются вопросами подготовки оснований. Оборудование закуплено и доставлено в регион и уже монтируется, например, в ЗАТО город Заозерск.

В завершении Мария Гаврилова ещё раз обратила внимание глав муниципалитетов на необходимость ежедневного контроля за ходом работ на всех объектах благоустройства, принятия исчерпывающих мер по недопущению срывов сроков выполнения контрактов, а также контролю качества на всех этапах.

Фото: https://gov-murman.ru