В Мурманской области подрядчиков и чиновников будут привлекать к ответственности за неисполнение обязательств и игнорирование жалоб

На минувшей неделе специалисты Центра управления регионом Мурманской области зафиксировали 1010 сообщений, поступивших в социальных сетях, на порталы Госуслуги и «Наш Север». Об этом сообщил заместитель руководителя ЦУР Дмитрий Каменский.

На первое место по количеству вопросов вышел блок «ЖКХ». Жители Печенгского округа сообщали о резком неприятном запахе нефтепродуктов от горячей воды из-за разрыва трубки теплообменника. Авария устранена, 1 июля в соцсетях опубликован официальный комментарий от АО «МЭС» с разъяснениями по ситуации и обещанием организовать автоматический перерасчёт в квитанциях за июль.

Среди нерешенных проблем остаётся сигнал из Мурманска — в подвале дома №14/1 по улице Свердлова больше двух месяцев потоп. В адрес управляющей компании направлено требование устранить проблему.

В Полярном пятый месяц не могут ликвидировать прорыв трубы на улице Сивко. Администрация ЗАТО Александровск пояснила, что подрядная организация устранит проблему этим летом.

Житель Мончегорска указал в соцсетях на то, что в начале зимы на Ленинградской набережной не до конца выполнено благоустройство тротуара. Местные власти обещали в мае-июне все исправить. На сегодняшний день известно, что с подрядной организацией заключён договор на выполнение ремонтных работ, однако сроки исправления проблемы не обозначены.

«Коллег, которые систематически не справляются со своими обязанностями, Министерство государственного жилищного и строительного надзора должно привлечь к ответственности и лишить лицензии. В том числе к ответственности будут привлечены муниципальные чиновники», — сказал губернатор Андрей Чибис.

На третьем место блок «Дороги». Пользователи соцсетей сообщили, что в районе базы отдыха «Гольфстрим» по дороге в Раякоски провалился асфальт. Минтранс пояснил, что подрядчику выдано предписание на устранение дефекта. Информация об устранении отсутствует.

На четвёртую позицию вышли вопросы по теме «Социальное обслуживание и защита». Замыкают топ-5 тем вопросы о здравоохранении, отмечает ЦУР Мурманской области.