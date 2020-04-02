В Мурманской области подведены итоги конкурса «Экспортер года» среди субъектов малого и среднего предпринимательства региона

Региональный этап всероссийского конкурса «Экспортер года» организован Центром поддержки экспорта Мурманской области при содействии регионального министерства экономического развития в рамках реализации нацпроекта «Международная кооперация и экспорт». Главная цель – популяризация экспортной деятельности, стимулирование внешнеэкономической деятельности экспортно ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства региона.

Победителем в номинации «Экспортер года в сфере промышленности» признана компания ООО «Арктика».

В номинации «Экспортер года в сфере агропромышленного комплекса» на первом месте ООО «Персей», на втором – ООО «Кольский Край».

В номинации «Экспортер года в сфере услуг» победителями стали ООО «Визит Мурманск» (первое место), ООО «ГДЦ «Меридиан» (второе место), ИП Суханов Иван Григорьевич (третье место).

Победитель в номинации «Прорыв года» – ООО «АврораЭксплор».

Как пояснил генеральный директор Центра поддержки экспорта Мурманской области Сергей Плисов, для стимулирования дальнейшего развития экспортной деятельности победители регионального этапа награждаются денежными сертификатами, а также приглашаются для участия в окружном этапе Всероссийского конкурса «Экспортер года». Своим примером они показывают, что, несмотря на все вызовы и трудности, товары и услуги малых и средних предприятий Мурманской области конкурентоспособны на мировых рынках, сообщает Министерство экономического развития Мурманской области.