В Мурманской области подведены итоги конкурса «Губернаторский старт»

В Мурманской области подвели итоги конкурса грантов «Губернаторский старт», реализуемого в рамках стратегического плана «На Севере – жить» по инициативе губернатора Андрея Чибиса. В рамках гранта поддержку получат 35 проектов предпринимателей. Об этом сегодня в ходе оперативного совещания в правительстве Мурманской области сообщила первый вице-губернатор Оксана Демченко.

В рамках первого этапа конкурсного отбора поддержку уже получила 21 инициатива, в рамках второго – 14.

«Это один из самых востребованных среди предпринимательского сообщества конкурс. Напомню, что сумма гранта составляет до 1 млн рублей, для отдельных категорий заявителей – до 2 млн рублей, самозанятые могут претендовать на грант до 500 тысяч рублей. Всего за пять лет работы программы мы поддержали 147 предпринимательских инициатив на общую сумму 164 млн рублей», – сообщила первый заместитель губернатора Оксана Демченко.

Детальные итоги представила министр развития Арктики и экономики Мурманской области Светлана Панфилова, сообщает региональное Министерств информационной политики.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/