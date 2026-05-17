В Мурманской области подведены итоги конкурса на лучшего добровольного народного дружинника по защите государственной границы
Завершился конкурс на лучшего добровольного народного дружинника по охране государственной границы Российской Федерации на территории Мурманской области.
Участников оценивали, учитывая часы, проведенные на дежурствах, количество выявленных и предотвращенных правонарушений совместно с органами пограничной службы, а также по многим другим критериям.
Как сообщает vk.com/opershtab_murman, финалистами конкурса стали 10 дружинников:
1 место - Рюхтин Дмитрий Владимирович;
2 место - Перлов Виталий Николаевич;
3 место - Суворов Сергей Николаевич;
4 место - Богушевич Валерий Антонович;
5 место - Даренских Эдуард Геннадьевич;
6 место - Цыбульский Юрий Константинович;
7 место - Окунев Валерий Андреевич;
8 место - Велигорская Светлана Сергеевна;
9 место - Тютюник Виталий Александрович;
10 место - Стоян Анатолий Николаевич.
