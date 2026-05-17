Мурманская область. Арктика (16+)

В Мурманской области подведены итоги конкурса на лучшего добровольного народного дружинника по защите государственной границы

Завершился конкурс на лучшего добровольного народного дружинника по охране государственной границы Российской Федерации на территории Мурманской области.

Участников оценивали, учитывая часы, проведенные на дежурствах, количество выявленных и предотвращенных правонарушений совместно с органами пограничной службы, а также по многим другим критериям.

Как сообщает vk.com/opershtab_murman, финалистами конкурса стали 10 дружинников:

1 место - Рюхтин Дмитрий Владимирович;

2 место - Перлов Виталий Николаевич;

3 место - Суворов Сергей Николаевич;

4 место - Богушевич Валерий Антонович;

5 место - Даренских Эдуард Геннадьевич;

6 место - Цыбульский Юрий Константинович;

7 место - Окунев Валерий Андреевич;

8 место - Велигорская Светлана Сергеевна;

9 место - Тютюник Виталий Александрович;

10 место - Стоян Анатолий Николаевич.

 

 

Фото: https://vk.com/opershtab_murman?ysclid=mlo1n6irtk540945696&z=photo-192959349_457254862%2Fafec451cf222f6fdc6

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
Последние комментарии

Александр
14.05.26 14:09
ул. Полярный круг, 4 - нет холодной и горячей воды. *** Редакция хорошо понимает Вас, но писать отклик к сообщению за 2021 год, как-то напрасно. За это время можно было бы сообщить о коммунальной бе
Комментарий к новости:Десятки домов в Первомайском округе Мурманска на ночь останутся без горячей воды и отопления
An
06.05.26 23:22
Спасибо, познавательно!
Комментарий к новости:В детском технопарке «Кванториум» в Мурманске стартовал межрегиональный биохакатон «БиоТехПрофи»
Д.О Вернер
05.05.26 21:59
Интересно, в какой ШУКСе будут набирать консервных мастеров, и где они планируют получать номера консервного завода? И какое ограничение будет по количеству нематод? Наверное введут конусную банку № 3
Комментарий к новости:Закон о консервировании печени трески на прибрежных судах подписан Президентом РФ Владимиром Путиным
