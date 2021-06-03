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Мурманская область. Арктика (16+)03.06.21 17:45

В Мурманской области подведены итоги конкурсного отбора на предоставление грантов для преобразования школьных пространств в рамках проекта «Arctic schools»

В числе победителей – прогимназия №61 (ул. Туристов, 34а) и Мурманский академический лицей (ул. Аскольдовцев, 9/22). Сегодня эти учреждения посетили глава администрации города Евгений Никора.

В одном из самых востребованных учреждений для детей младшего школьного возраста – прогимназии №61 – будет обновлен спортивный зал. Планируется заменить пол,  поработать над отделкой стен, установить новое оборудование. В Мурманском академическом лицее областной грант будет направлен на модернизацию общественного школьного пространства. Коллективно разработан проект рекреации первого этажа: решено сделать вестибюль визитной карточкой учебного заведения. Пространство будет оформлено в «арктическом» стиле – за такую тематику дизайна проголосовали  большинство участников образовательного процесса.

– Мы видим, как востребован проект «Arctic schools», запущенный по инициативе губернатора Мурманской области. Он объединил и педагогов, и учеников, и родителей. Сейчас мы начинаем самый долгожданный этап – его реализацию, –– сказал Евгений Никора. – Работа ответственная. Ее нужно выполнить быстро, а самое главное качественно во всех тринадцати учебных заведениях. Я планирую посетить каждую из школ, чтобы лично контролировать как подрядчика, так и заказчика. Наши дети должны получить обновленные школьные пространства уже к началу учебного года.

Как отметил глава администрации Мурманска, соглашения с Министерством образования региона о предоставлении субсидии  планируется заключить в самое ближайшие время.

 

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