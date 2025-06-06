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Мурманская область. Арктика (16+)06.06.25 12:30

В Мурманской области подведены итоги регионального этапа конкурса «Лучший по профессии» среди токарей и сварщиков

В Мурманском индустриальном колледже состоялась торжественная церемония награждения регионального этапа конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии» в номинациях «Токарь» и «Сварщик».

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, конкурс, организованный Министерством труда и социального развития Мурманской области, собрал сильнейших специалистов региона: 10 сварщиков и 8 токарей ведущих предприятий Мурманской области и градообразующих компаний. Два дня участники демонстрировали своё мастерство в напряжённой борьбе.

По результатам оценок конкурсной комиссии, суммировавшей баллы за практическую работу и теоретические знания, были определены победители и призёры конкурса.

Номинация «Сварщик»:

1 место (победитель): Владимир Микитенко, филиал «35 СРЗ» АО «ЦС «Звёздочка». Награда: денежный приз в 50000 рублей и право представлять Мурманскую область на федеральном этапе конкурса в Пермском крае.

2 место: Владимир Каракулов, ООО «Печенгастрой». Награда: 35000 рублей.

3 место: Ильнур Кашафутдинов, Кировский филиал АО «Апатит». Награда: 15000 рублей.

Номинация «Токарь»:

1 место (победитель): Василий Викторов, АО 82 СРЗ. Награда: денежный приз в 50000 рублей и право представлять Мурманскую область на федеральном этапе конкурса в Смоленской области в сентябре 2025 года.

2 место: Егор Зверьков, Кировский филиал ООО «Механик». Награда: 35 000 рублей.

3 место: Денис Лукьянченко, филиал «35 СРЗ» АО «ЦС «Звёздочка». Награда: 15000 рублей.

«Я очень рад, что мне сегодня выпала честь поздравить с победой лучших сварщиков и токарей нашей области. Ваш труд часто остаётся за кадром, но именно он лежит в основе прочности и надёжности любого объекта. От имени руководства региона и от себя лично благодарю вас за преданность профессии, за умение работать на совесть и добиваться настоящих результатов. Поздравляю победителей и участников! Желаю крепкого здоровья, стабильности и новых трудовых подвигов», – обратился к участникам и победителям на церемонии награждения заместитель губернатора – министр здравоохранения Мурманской области Дмитрий Панычев.

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/548108/#&gid=1&pid=1

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