В Мурманской области подведены итоги VI Всероссийского онлайн-голосования за выбор объектов благоустройства

Завершён подсчёт голосов VI Всероссийского онлайн-голосования за выбор объектов благоустройства, которое проходило с 21 апреля по 12 июня 2026 года. Голосование проходило в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», который решением Президента России в 2025 году вошёл в состав национального проекта «Инфраструктура для жизни».

«Мы понимаем, что реально хотят люди: транспортные или пешеходные маршруты, событийные зоны, детские и спортивные площадки или элементы пляжной инфраструктуры. Благодаря их активному участию, наши города получают современные, многофункциональные и привлекательные пространства», – отметил министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин.

На территории Мурманской области проголосовало 66110 человек. 16 муниципальных образований и 34 территории приняли участие.

«Благодарю всех жителей, которые приняли участие в голосовании, и волонтёров, помогавших северянам сделать свой выбор. Именно такие проекты меняют наши города и посёлки, делая их комфортными, современными и удобными для жизни. Теперь важно качественно и в срок реализовать все проекты, которые поддержали жители региона», — отметил губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

Важную роль в проведении голосования сыграли волонтеры, которые консультировали граждан на мероприятиях, в общественных местах и через цифровые каналы. В задачи добровольцев входило информирование жителей о проектах и процедуре голосования, а также помощь в сборе голосов.

Всего в нашем регионе было привлечено 897 волонтёров. По итогам голосования в Мурманской области признаны победителями 16 территорий, которые будут благоустроены в первоочередном порядке.

Напомним, что победителями Всероссийского голосования в 2025 году стали территории в Мончегорске, Кировске, Ковдоре, Никеле, Коле, фрагмента улицы Пионерской в Североморске. В настоящее время в муниципалитетах активно идёт реализация этих проектов.

Как отмечает Министерство информационной политики Мурманской области, в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» и народной программы «На Севере – жить!» в регионе уже обновили 184 общественных пространства.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/570126/#&gid=1&pid=1