Исполнилось 6 лет преференциальному режиму ТОР «Столица Арктики»
Мурманская область. Арктика (16+)13.05.26 16:30

В Мурманской области подвели итоги: 27 проектов и инициатив получили грантовую поддержку

О результатах федеральных и региональных грантовых конкурсов вчера на оперативном совещании рассказала председатель комитета по молодёжной политике Мурманской области Мария Чернышева.

«Грантовая поддержка — это возможность для молодых людей не только реализовать собственные идеи, но и внести вклад в развитие региона. Сегодня молодежь активно участвует в проектах в сфере добровольчества, патриотического воспитания, культуры, спорта и социальных инициатив, а созданная в регионе инфраструктура помогает сделать этот процесс доступным и понятным», — отметила она.

Молодежь региона продолжает активно участвовать в федеральных грантовых конкурсах. Так, победителем конкурса «Росмолодежь.Гранты» среди образовательных организаций высшего образования стал Мурманский арктический университет с проектом «Студенты меняют Арктику: Идеи. Компетенции. Решения». Общий объём грантовой поддержки составил 9,8 млн рублей.

В 2026 году от Мурманской области на конкурс Президентского фонда культурных инициатив было подано 65 проектов, победителями стали две инициативы на общую сумму 5,6 млн рублей. Поддержку получил проект «Музыкальные надежды Арктики, Дальнего Востока и Луганской Народной Республики: сводный молодежный симфонический оркестр регионов Арктической зоны РФ» организации «Команда 51». Размер гранта составил 4,9 млн рублей.

По итогам первого полугодия 2026 года поддержку Фонда президентских грантов получили четыре проекта на общую сумму 6 млн рублей. Среди них — проект благотворительного фонда «Добрый мир» «Мобильная приемная психологической службы 3.0», направленный на поддержку лиц, нуждающихся в социально-психологической адаптации.

Кроме того, продолжается реализация регионального конкурса грантов Комитета молодежной политики Мурманской области. В 2026 году на конкурс поступило 67 заявок, победителями стали 20 проектов. Общий объём грантовой поддержки составил 9,5 млн рублей.

Как отмечает комитет по молодёжной политики Мурманской области, наиболее востребованными направлениями стали социально значимые молодёжные инициативы и патриотическое воспитание. Среди поддержанных проектов — программа поддержки семей участников СВО «СВОя семья», культурный марафон «Север без границ», фиджитал-игра «Лазерная сотня», проект «Театр о важном», программа «Волонтеры 80. Наследие», а также инициативы, направленные на развитие добровольчества, профилактику негативных явлений в молодежной среде и поддержку молодежных сообществ региона.

Реализация проектов-победителей продлится до конца 2026 года.

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/567455/#&gid=1&pid=1

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
Последние комментарии

An
06.05.26 23:22
Спасибо, познавательно!
Комментарий к новости:В детском технопарке «Кванториум» в Мурманске стартовал межрегиональный биохакатон «БиоТехПрофи»
Д.О Вернер
05.05.26 21:59
Интересно, в какой ШУКСе будут набирать консервных мастеров, и где они планируют получать номера консервного завода? И какое ограничение будет по количеству нематод? Наверное введут конусную банку № 3
Комментарий к новости:Закон о консервировании печени трески на прибрежных судах подписан Президентом РФ Владимиром Путиным
Сергей
29.04.26 20:40
Это моя учительница!!!!
Комментарий к новости:Яна Пичугина: «Учитель года – 2026»
