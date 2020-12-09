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Мурманская область. Арктика (16+)09.12.20 12:00

В Мурманской области подвели итоги антикоррупционной работы

В преддверии Международного дня борьбы с коррупцией в Мурманской области в онлайн-формате состоялся круглый стол, на котором подвели итоги работы по противодействию коррупции в текущем году.

Сотрудники областной прокуратуры, управления по реализации антикоррупционной политики Мурманской области, регионального министерства юстиции, председатель Общественной палаты Мурманской области, представители предпринимательского сообщества обсудили актуальные проблемы взаимодействия, правоприменительной практики, итоги декларационной кампании.

Начальник регионального управления по реализации антикоррупционной политики Артем Долгов отметил, что правительство проводит последовательную государственную политику, направленную на создание в обществе атмосферы нетерпимости к коррупции, также продолжается работа по совершенствованию законодательства.

«Особое значение мы придаем повышению прозрачности государственного управления, сокращению административных барьеров и упрощению процедур, привлечению жителей к общественному надзору и контролю за реализацией решений органов власти, а также росту правовой грамотности населения. Акцент в регионе делается и на профилактике коррупции в органах государственной и муниципальной власти», – отметил Артем Долгов.

Управление регулярно организует образовательные мероприятия с государственными и муниципальными служащими, руководителями кадровых подразделений, ответственными за профилактику коррупции, антикоррупционный мониторинг.

Участники мероприятия определили меры, способствующие повышению уровня межведомственного взаимодействия и решению имеющихся проблем в деле противодействия коррупции.

Как сообщает Управление по реализации антикоррупционной политики  Мурманской области, среди них – организация открытых образовательных семинаров и других мероприятий в муниципалитетах, с участием местных властей и  предпринимательского сообщества для оперативного решения проблемных вопросов и консультационной поддержки.

Продолжится и проведение межведомственных совещаний и круглых столов.

 

Комментарии

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