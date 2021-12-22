В Мурманской области подвели итоги деятельности топливно-энергетического комплекса за 2021 год

В региональном правительстве подвели итоги деятельности топливно-энергетического комплекса Мурманской области в 2021 году. Вице-губернатор Мурманской области Юрий Сердечкин в преддверии Дня энергетика провёл итоговое совещание с руководителями предприятий ТЭК. В мероприятии приняли участие глава Министерства энергетики и ЖКХ Мурманской области Алексей Лыженков и заместитель председателя Мурманской областной Думы Евгений Никора.

«Топливно-энергетический комплекс в условиях севера – это ключевая отрасль, обеспечивающая жизнедеятельность человека, поэтому ей мы уделяем особое внимание, – рассказал Юрий Сердечкин. – В уходящем году нам удалось достичь хороших результатов. Мы реализовали намеченные планы: запущены новые твердотопливные котельные в Ёнском и в микрорайоне Кортик в Североморске. Мы полностью отказались от использования топочного мазута в поселке Умба, там работают четыре новые котельные, использующие местный вид топлива – торф».

Вице-губернатор отметил, что большое внимание уделяется масштабному ремонту теплотрасс. В частности, значительный объем работ проведен в Североморске, где сети имеют высокую степень износа.

В этом месяце правительственная комиссия по региональному развитию под руководством заместителя председателя правительства РФ Марата Хуснуллина одобрила заявки Мурманской области на финансирование строительства твердотопливных котельных в Ревде, Ловозере и Высоком, а также модернизацию котельных №1 и №21 в Кандалакше.

Новые котельные будут оборудованы мультитопливными котлами. Рассматривается использование угля, либо – в случае успешного завершения расчетов – RDF-топлива, получаемого из мусора. Успешная реализация проекта поможет снизить затраты на топливо на 52%.

Также предварительное одобрение получила заявка на реконструкцию котельной в Оленегорске.

Подбор альтернативы мазуту для теплоснабжения находится на стадии принятия решения: будет использоваться либо магистральный газ, либо СПГ, либо электроэнергия, которой в регионе вырабатывается с избытком. Стоимость создания инфраструктуры во всех случаях достаточно высока, поэтому решение будет приниматься совместно с федеральным центром.

В целях экономии средств АО «МЭС» провело перевооружение котельной Шонгуе. Чтобы обеспечить высокое качество теплоснабжения и горячего водоснабжения положено начало реализации проекта по переводу на закрытую систему горячего водоснабжения Ленинского округа Мурманска, проведены работы по замене тепловой сети в Заозерске. Предстоят перевооружение котельной в Нивском, Заозерске, и дальнейшая реализация программы установки теплопунктов в домах жителей Ленинского округа.

Значительная работа по модернизации оборудования проводят электроэнергетики региона. Основа энергетики региона – Кольская атомная электростанция – в этом году своим стабильным и надежным функционированием обеспечила выработку более половины электроэнергии по региону. Кроме того, на станции стартовал проект по разработке технологий атомно-водородной энергетики. Первый промышленный водород планируется получить в конце 2023 года.

В этом году на Верхне-Туломской гидроэлектростанции введен в эксплуатацию после модернизации второй гидроагрегат из четырех обновляемых. Первый был запущен в прошлом году, модернизация будет продолжена в следующем году. Также положено начало реконструкции тепломагистралей Мурманской ТЭЦ, что повысит надежность теплоснабжения жителей города.

На Кольской ВЭС уже смонтированы 37 из 57 ветроустановок. Ожидается, что самый северный ветропарк за Полярным кругом мощностью 201 МВт встанет под нагрузку весной 2022 года.

Как сообщает региональное Министерство информационной политик, масштабная кампания по установке интеллектуальных систем учета электроэнергии в жилых домах развернута «АтомЭнергоСбытом». Такие устройства собирают и передают данные удаленно, избавляя жителей от необходимости передавать ежемесячно показания счетчика. До конца 2021 года такими устройствами будет оснащено 300 жилых домов. Ещё порядка 20 тысяч приборов планируется установить в следующем году. Квартиры во всем городе Полярные Зори уже в следующем году полностью будут оснащены новыми счетчиками.