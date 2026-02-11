В Мурманской области подвели итоги губернаторского проекта «Работа рядом» за 2025 год

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, 9 февраля на оперативном совещании под председательством губернатора Андрея Чибиса министр труда и социального развития Мурманской области Сергей Мякишев представил подробный доклад о реализации губернаторского проекта «Работа рядом». За шесть лет проект стал важной частью социальной политики региона, помогая северянам разных возрастов и категорий.

С 2020 года в проекте приняли участие более 42000 жителей нашего региона, на что из резервного фонда правительства Мурманской области было направлено почти 1 млрд рублей (985,7 млн рублей). Более 32000 участников — это подростки. Более 310 ребят участвуют в проекте три и более лет подряд.

В 2025 году на временные работы трудоустроились 8431 человек. Создано 8206 рабочих мест по различным направлениям: благоустройство, подсобные работы, косметический ремонт, доставка лекарств и продуктов. Среди участников: 6988 подростков (включая 431 ребёнка из семей участников СВО), 658 студентов, 637 безработных граждан и 141 пенсионер. Лучшие результаты по трудоустройству в 2025 году показали Печенгский округ, ЗАТО Островной, Терский округ и город Мончегорск.

В 2026 году работа по проекту продолжится. На его финансирование из резервного фонда выделено 200 млн рублей. Планируется привлечь к временным работам около 8000 человек.

Ключевое изменение — повышение заработной платы участников на 17% по сравнению с прошлым годом. Выплаты будут рассчитываться исходя из повышенного МРОТ с учётом районного коэффициента и северной надбавки. К примеру, после вычета налогов безработный гражданин сможет получить свыше 56300 рублей за полный месяц работы, а студент, пенсионер или молодая мама в декрете — более 54200 рублей.

Приоритет при трудоустройстве сохранится для особых категорий: подростков из семей участников СВО, детей-сирот, детей из малообеспеченных и многодетных семей, неработающих пенсионеров и молодых мам в отпуске по уходу за ребёнком.

Для удобства участников основные процедуры максимально упрощены и переведены в цифровой формат. Подача заявлений, подбор вакансий и оформление документов осуществляются в электронном виде на единой цифровой платформе «Работа в России». Для тех, кому нужна помощь, во всех центрах занятости населения работают консультационные пункты и телефоны «горячей линии», специалисты готовы оказать содействие.

Таким образом, проект «Работа рядом» остаётся действенным инструментом повышения доходов населения, поддержки работодателей и комплексного благоустройства территорий Мурманской области.

«В прошлом году мы впервые провели торжественные награждения для школьников по итогам летней работы. Для ребят это было признанием их первого трудового вклада. Это станет доброй традицией для муниципальных образований», — отметил министр труда и социального развития Мурманской области Сергей Мякишев.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/526353/?sphrase_id=7305169#&gid=1&pid=1