В Мурманской области подвели итоги губернаторского проекта «Северное долголетие» за 2025 год и определили планы на 2026-й

24 февраля на оперативном совещании в правительстве Мурманской области министр труда и социального развития региона Сергей Мякишев доложил губернатору Андрею Чибису о результатах проекта «Северное долголетие». Он стартовал 1 июля 2025 года и сейчас работает во всех муниципалитетах. Проект создан для северян старшего поколения — женщин от 55 лет и мужчин от 60 лет. В нём участвуют пять министерств: труда и социального развития, культуры, спорта, здравоохранения и цифрового развития.

В 2025 году 141 пенсионер устроился на временную работу по проекту «Работа рядом». Ещё 26 человек бесплатно обучились востребованным профессиям. Все они либо трудоустроены, либо сохранили свои рабочие места. Индивидуальную помощь в центрах занятости получили порядка 1300 северян старшего возраста — им помогали с профориентацией, резюме и подбором вакансий.

С начала реализации проекта бесплатные тренировки в пространствах «СОПКИ.СПОРТ» посетили 1664 пенсионера. Сеансами свободного плавания в бассейнах по «Часу здоровья» воспользовались около 12700 человек.

«Еженедельные занятия «Бодрое воскресенье. Долголетие» проходят в восьми муниципалитетах. В январе 2026 года в них участвовали 480 человек. С 1 марта в Мурманске на базе спортклуба «Брайт Фит» открывается новое направление — «Здоровая спина». Его запустили по просьбам самих участников проекта», — отметил министр труда и социального развития Мурманской области Сергей Мякишев.

За время реализации проекта провели около 1 400 мероприятий, их посетили больше 32 500 северян старшего поколения. В области работают 31 пространство «СОПКИ.Без границ» — это детские библиотеки, где бабушки, дедушки и внуки проводят время вместе. Членами клубов организовано около 350 встреч.

При народных коллективах созданы 22 студии-спутника «Серебряное созвездие талантов». Участники занимаются творчеством под руководством опытных наставников.

«Проект «Бабушки и дедушки – внукам» работает в 10 учреждениях социального обслуживания. 36 обученных наставников из числа людей старшего возраста регулярно встречаются с детьми, которые оказались в трудной жизненной ситуации. Для пожилых людей это возможность передать свой опыт, почувствовать себя нужными и востребованными. А для детей — получить искреннюю поддержку, душевное тепло и мудрые советы, которых им порой так не хватает», — отметил министр.

Около 9250 человек прошли уроки компьютерной и финансовой грамотности. Занятия проходят на площадках МФЦ, в учреждениях культуры, соцобслуживания и в IT-кубе. Людей старшего возраста учат пользоваться госуслугами, мессенджерами и финансовыми сервисами.

По состоянию на 31 декабря 2025 года диспансерное наблюдение врача-терапевта прошли 70342 гражданина старшего поколения. Всего профилактическими осмотрами, включая диспансеризацию, охвачены 80057 человек старше трудоспособного возраста. Для 1888 маломобильных граждан медики провели осмотры на дому.

Программой дистанционного мониторинга здоровья охвачены 5653 человека с диабетом и гипертонией — их показатели отслеживают удалённо. Прививку от пневмококка получили более 6460 пенсионеров.

В регионе развивается гериатрическая служба. Кабинеты врачей-гериатров работают в Мурманске (два кабинета в МОМЦ), Мончегорске и Кольском округе. В 2026 году планируется открыть кабинеты в Апатитах, Ловозере, Оленегорске, Кандалакше и в консультативно-диагностическом центре.

С 2025 года система долговременного ухода за пожилыми людьми, которым нужна постоянная помощь, работает в 10 муниципалитетах. С 1 января 2026 года она охватывает уже всю область. Услуги по уходу получают 326 человек.

«Для одиноких пожилых людей, которые получают услуги в рамках системы долговременного ухода, мы закупили 69 трекеров с тревожной кнопкой. Это небольшие устройства — если человеку стало плохо или он упал, достаточно нажать кнопку, и сигнал сразу уходит родственникам. Такая система уже работает в Апатитах, Кировске, Мончегорске и других территориях. Главное, что мы слышим от людей: с этой кнопкой они чувствуют себя спокойнее и увереннее, даже когда остаются дома одни», — рассказал Сергей Борисович.

Работает «горячая линия» 8 (981) 303-26-45 (будни с 9.00 до 17.00) и короткий номер 122 (доб. 4). На портале «Наш Север» в разделе «Афиша» создан подраздел «Северное долголетие» — там представлено 233 мероприятия. Во всех муниципалитетах распространено 16 тысяч информационных брошюр.

«Поддержка старшего поколения остаётся для нас безусловным приоритетом, — подчеркнул Сергей Мякишев. — Проект работает по всей области, и мы будем делать всё, чтобы люди старшего возраста получали доступную и качественную помощь, могли вести активный образ жизни, учиться новому и быть включёнными в жизнь региона».

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/562828/#&gid=1&pid=1