В Мурманской области подвели итоги конкурса «Лучшая медицинская сестра первичной медико-санитарной помощи»

Конкурс профессионального мастерства «Лучшая медицинская сестра Мурманской области» проводится при поддержке министерства здравоохранения региона уже в 18 раз. За время существования конкурса право называться лучшей в профессии оспаривали участковые сестры, палатные медицинские сестры хирургических, травматологических, инфекционных и терапевтических отделений, медицинские сестры палат новорожденных, фельдшеры, акушерки, медицинские сестры отделений анестезиологии и реанимации.

В 2020 году конкурс состоялся в номинации «Лучшая медицинская сестра первичной медико-санитарной помощи», в котором приняли участие 10 медицинских сестер из 8 медицинских организаций.

В связи с эпидемиологической ситуацией конкурс проводился дистанционно. Как и ранее конкурс прошел в несколько этапов. В ходе конкурса участницы проходили тестирования, решали ситуационные задачи, задачи на отработку алгоритмов оказания неотложной помощи. Оценивалось знания участниц, инновации и творческий подход в решении задач, планирование необходимой работы с пациентом, навыки коммуникации.

В финал конкурса вышли 5 человек из 4 медицинских организаций. Победительницей конкурса профессионального мастерства была признана Горчакова Анастасия Александровна (Апатитско-Кировская центральная городская больница), второе место завоевала – Крутяк Юлия Владимировна (Мурманский областной психоневрологический диспансер), третье – Рогулева Екатерина Анатольевна (Мурманская областная клиническая больница им. П.А. Баяндина).

Как сообщает региональное Министерство здравоохранения, победители и призёры конкурса были награждены дипломами и денежными премиями: за первое место – 60 тысяч, второе – 40 тысяч, третье – 20 тысяч рублей, а также памятными подарками. Выплаты предусмотрены областным законом «О мерах социальной поддержки и мерах стимулирования отдельных медицинских работников медицинских организаций Мурманской области».