В Мурманской области подвели итоги конкурса «Вместе против мошенников»

Народное творческое состязание, задачей которого было привлечь внимание к проблеме мошенничества, организовали региональное УМВД и Отделение Банка России. В течение двух месяцев жители Мурманской области присылали на конкурс реальные истории и советы по защите от обмана в виде стихов, сказок, рассказов и басен.

Членам жюри, в состав которого вошли представители региональных министерств и ведомств, было непросто сделать выбор – участники проявили креативность и оригинальность. В своих работах, часто с юмором, они доступно и просто рассказали, как обезопасить себя и близких от уловок аферистов.

«Искусство и творчество обладают уникальной силой, – подчеркнул начальник УМВД России по Мурманской области генерал-майор полиции Алексей Веселовский. – И когда о безопасности говорят сами люди через свои истории, это вызывает доверие и отклик. Творческие конкурсы – это эффективный способ говорить о серьёзных угрозах простым языком, который понятен каждому».

«Для нас это первый опыт проведения такого конкурса, – отметил управляющий Отделением Банка России по Мурманской области Юрий Железняк. – И считаю, все получилось. Наши земляки подошли к заданию творчески. Теперь на основе их идей будут созданы новые оригинальные материалы для профилактики мошенничества и привлечения к этой проблеме внимания жителей».

Как сообщает Отделение по Мурманской области Северо-Западного главного управления Центрального Банка Российской Федерации, по работе победителя конкурса Татьяны Гильмитдиновой из Оленегорска «Белкины инвестиции» готовится мультфильм в технике песочной анимации – премьера уже на следующей неделе. По сказке Романа Каячева из Мурмашей (2-е место) областной театр кукол поставит мини-спектакль. Решением жюри третье почётное место поделили между собой мурманчанка Екатерина Игнаткина, представившая видеоролик «Телефон», и Янис Шебут из села Ловозеро – его частушки исполнил заслуженный коллектив народного творчества фольклорный ансамбль «Беломорье».

Фото: