Малые предприятия Мурманской области бьют рекорды по развитию бизнеса и спросу на персоналВ Мурманской области подвели итоги первого конкурса по озеленению
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Мурманская область. Арктика (16+)19.09.23 11:30

В Мурманской области подвели итоги первого конкурса по озеленению

По инициативе губернатора Мурманской области в рамках плана «На Севере – жить» в этом году в регионе состоялся конкурс на лучший реализованный проект по озеленению городских пространств. Все муниципалитеты представили свои результаты работ по озеленению и украшению городских пространств. Лучших выбирала специальная комиссия.

В номинации «Лучшее озеленение общественных территорий»:

1 место - Кировск (комплексное озеленение общественных пространств);

2 место - Мурманск (сквер и аллея около памятника «Ждущая»);

3 место - ЗАТО Видяево («Площадь «Хлебная»).

Номинация «Лучшее креативное озеленение»:

1 место - ЗАТО Заозерск (территория городской площади);

2 место - Полярные Зори (улица имени А.С. Пушкина);

3 место - Оленегорск («Во саду ли, в огороде»). 

Номинация «Лучшее озеленение территорий социальной сферы»:

1 место - ЗАТО Североморск (территория детского сада №11);

2 место - Ковдор («Солнечный город детства»);

3 место - ЗАТО Александровск (территория комплексного центра социального обслуживания населения».

Отдельно оценивалось озеленение въездных стел и круговых перекрестков. Здесь лучшим стал заполярный наукоград – Апатиты.

«Работа по озеленению наших городов очень важна. Проведение такого конкурса систематизирует её и, уверена, он станет традиционным. В Мурманской области необходимо вкладывать много усилий в озеленение, помогать хрупкой природе радовать жителей и вносить яркие краски в нашу жизнь», - отметила директор филиала Полярной опытной станции Всероссийского института генетических ресурсов растений имени Н.И. Вавилова Ирина Михайлова.

Как сообщает Министерство градостроительства и благоустройства Мурманской области, муниципалитеты, получившие призовые места, получат дополнительные средства на работы по благоустройству и создания комфортной среды в своих городах в следующем году.

 

Фото: https://gov-murman.ru

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