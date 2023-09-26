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Мурманская область. Арктика (16+)26.09.23 14:30

В Мурманской области подвели итоги программы «Мама-предприниматель»

В Центре «Мой бизнес» завершилась пятидневная федеральная программа «Мама-предприниматель». Участницами стали 19 женщин из муниципалитетов региона, которые представили проекты из самых разных сфер: логистическая компания, бухгалтерские услуги, ветеринарная клиника, арт-пространство, выездные кулинарные мастер-классы и многое другое.   

Под руководством сертифицированного Корпорацией МСП тренера Кристины Кирияк девушки работали над собственными бизнес-проектами, получили персональные рекомендации от предпринимателей, изучили инструменты продвижения, узнали о мерах государственной поддержки предпринимательства и готовились к самопрезентации на основе полученных знаний.   

В результате лучшим проектом была признана «Лого-студия» Людмилы Звониловой. Победительница получила грант в размере 100 тысяч рублей и поделилась о том, как решила заниматься бизнесом: «Мои профессиональные навыки требуют внедрения в практику, поэтому я решила, что мне нужно расширить спектр услуг и заняться предпринимательской деятельностью. Сейчас я нахожусь в декрете и планирую открыть студию, закупить необходимое оборудование, прорекламировать свои услуги, записать родителей с детьми на диагностику, занятия и запустить свой бизнес. За пять дней программы «Мама-предприниматель» я получила массу новых знаний, умений и навыков, научилась планировать, прогнозировать и теперь точно знаю, как вести свой бизнес».  

Мероприятие организовано в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».  

Соорганизаторами выступили Министерство развития Арктики и экономики Мурманской области, Центр поддержки предпринимательства Мурманской области, Фонд «Наше будущее», «Корпорация МСП», Союз женщин России.

 

Фото: https://gov-murman.ru

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