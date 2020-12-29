В Мурманской области подвели итоги работы по обеспечению правопорядка в 2020 году на специальном координационном совещании

Губернатор Андрей Чибис вчера провёл итоговое координационное совещание по обеспечению правопорядка на территории Мурманской области. В рамках мероприятия утвержден комплексный план действий на 2021 год.

«В этом году в связи со сложной эпидемиологической ситуацией возросла нагрузка как на органы исполнительной власти и местного самоуправления, так и органы правопорядка. Хочу поблагодарить всех, кто поддерживает стабильность и безопасность на территории нашего региона. В том числе и наших волонтёров, оказывающих неоценимую помощь в ситуации с пандемией», – отметил Андрей Чибис.

Глава региона также лично вручил Благодарности губернатора Мурманской области руководителю Управления Роспотребнадзора по Мурманской области Лене Лукичевой и всему коллективу. Андрей Чибис подчеркнул, что благодаря четкому взаимодействию и принятию совместных оперативных решений удалось обеспечить и поддерживать порядок в ситуации, связанной со сложной эпидемиологической обстановкой.

Участники заседания представили результаты работы по выявлению правонарушений в ходе исполнения региональных и национальных проектов, по реализации Концепции общественной безопасности в РФ в субъектах РФ. Также присутствующие обсудили дополнительные меры, связанные с обеспечением правопорядка в период преодоления последствий эпидемии и с повышением эффективной защиты личного имущества граждан от хищения, сообщает региональное Министерство информационной политики.