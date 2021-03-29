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Мурманская область. Арктика (16+)29.03.21 10:15

В Мурманской области подвели итоги работы региональных архивов в 2020 году

Руководители государственных и муниципальных архивов Мурманской области обсудили итоги работы в 2020 году. Совещание прошло на базе Государственного архива Мурманской области. В основном докладе совещания были отмечены решения, принятые руководством области и министерством культуры для развития архивной отрасли региона, в том числе вопросы, связанные с заработной платой работников, развитием информационных систем и техническим обеспечением архивов, а также ремонтными работами в здании мончегорского архива.

Кроме того, участники совещания поделились опытом организации работы архивов в условиях антиковидных ограничений. Работа с организациями-источниками комплектования и информационные мероприятия по популяризации региональной истории были переведены в виртуальный формат, что позволило расширить аудиторию потребителей архивной информации и продемонстрировало интерес жителей Заполярья к деятельности архивов. На сегодняшний день зарегистрировано более 27 тысяч просмотров тематических разделов сайтов государственных архивов, посвященных истории Великой Отечественной войны.

Как сообщает региональное Министерство культуры,  на совещании также была представлена планируемая к внедрению автоматизированная система по формированию статистической отчетности, опыт работы александровского муниципального архива по работе с программным комплексом «Архивный фонд», подготовленное региональным Госархивом методическое пособие по научно-технической обработке документов личного происхождения и другие вопросы. Завершила программу экскурсия по выставке документов личного происхождения из фонда И.Ф. Ушакова.

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