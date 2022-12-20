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Мурманская область. Арктика (16+)20.12.22 14:00

В Мурманской области подвели итоги реализации нацпроекта «Безопасные качественные дороги» в 2022 году

На оперативном совещании регионального правительства 19 декабря с докладом выступила министр транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области Юлия Полиэктова. Темой выступления стали итоги реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» на территории Мурманской области в 2022 году и планы на 2023 год.

В рамках нацпроекта реализуется три региональных проекта: «Региональная и местная дорожная сеть», «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства», «Безопасность дорожного движения в Мурманской области».

Общее финансирование нацпроекта в 2022 году составило 1 810 млн рублей. Все показатели, установленные для Мурманской области, выполнены на 100%.

В нормативное состояние приведены 31 улица агломерации «Мурманская», 13 автомобильных дорог регионального значения, а также четыре искусственных сооружения – мосты. При этом опережающими темпами уже выполнены работы на объектах 2023 года, а именно на автодорогах Кола – Зверосовхоз, Кола – Выходной, Кола – Серебрянские ГЭС.

В рамках реализации регионального проекта «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» в 2022 году введен в эксплуатацию первый в регионе автоматический пункт весового и габаритного контроля на 23-м километре автоподъезда к городу Апатиты, приобретено 13 стационарных комплексов фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения, а также ведутся работы по устройству недостающего электроосвещения на автомобильной дороге Апатиты – Тик-Губа и автоподъезде к совхозу Мончегорский. Работы выполняются в рамках контрактов жизненного цикла. При этом освещение на автодороге Апатиты – Тик-Губа будет подключено до конца текущего года.

В рамках регионального проекта «Безопасность дорожного движения в Мурманской области» реализованы мероприятия, направленные на привлечение внимания детей к правилам дорожного движения в рамках проведения конкурса «Безопасное колесо», в котором приняли участие порядка 128 отрядов юных инспекторов, организована система работы с родителями по обучению детей основам правил дорожного движения, приобретены технические средства обучения для детей (пособия и стенды).

Минтрансом Мурманской области разработан «Комплексный план мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения на территории Мурманской области», который включает в себя реализацию 60 мероприятий, направленных на повышение безопасности дорожного движения.

Также Минтрансом еженедельно проводятся заседания с участием ГИБДД по рассмотрению вопросов, направленных на снижение смертности в результате дорожно-транспортных происшествий и принятие мер по устранению причин, сопутствующих совершению дорожно-транспортных происшествий.

Срок реализации Национального проекта «Безопасные качественные дороги» продлен Указом Президента РФ до 2030 года. Реконструкция и капитальный ремонт автоподъезда к селу Териберка км 10-35 идет полным ходом. В следующем году завершится реконструкция двух мостовых переходов через реки Эйнч и Кети, начнется двухлетняя реализация реконструкции и капитального ремонта трех искусственных сооружений (мостовые переходы через реки Канентъявр, Большая Печенга и мост через реку Ена).

Как сообщает региональное Министерство транспорта и дорожного хозяйства, в планах отремонтировать семь автодорог регионального значения, 20 улиц в Мурманске, пять мостовых сооружений. Также начнутся работы по устройству второго в регионе автоматического пункта весового и габаритного контроля на автодороге Кола – Серебрянские ГЭС. На двух автомобильных дорогах (Кола – Мурмаши, Кола – ж/д станция Выходной) планируется установить освещение.

 

 

Фото: https://gov-murman.ru

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