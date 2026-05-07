В Мурманской области подвели итоги регионального этапа Всероссийского конкурса музеев образовательных организаций «Военно-исторические диорамы: история в деталях». Проект направлен на сохранение исторической памяти, формирование у молодёжи уважения к героическому прошлому страны и изучение ключевых событий военной истории России, связанных с Мурманской областью.

В конкурсе приняли участие 15 музеев из Мурманска, Апатитов, Оленегорска, Североморска, Заозерска, Кольского, Кандалакшского, Печенгского и Терского округов. Участники представили презентации с концепциями военно-исторических диорам и видеоролики о процессе их создания. Конкурсные материалы оценивала региональная экспертная комиссия.

Победителем в номинации «Лучший городской музей» стал военно-исторический зал филиала Нахимовского военно-морского училища в Мурманске.

Второе место разделили музей Полярной дивизии Мурманского строительного колледжа имени Н.Е. Момота и музей «Ценности, которым нет цены» Мурманского педагогического колледжа.

Третье место заняли «Музей истории школы» Молочненской СОШ, школьный музей «Истоки» школы №4 Оленегорска и музей «Человек трудом велик» мурманского центра патриотического воспитания «Юная Гвардия».

Победителем в номинации «Лучший сельский музей» признан школьный музей поморского быта школы села Варзуга.

Как отмечает Министерство образования и науки Мурманской области, работы победителей регионального этапа будут направлены для участия во Всероссийском конкурсе музеев образовательных организаций «Военно-исторические диорамы: история в деталях», итоги которого подведут в июле 2026 года.

