В Мурманской области подвели итоги регионального этапа Всероссийского конкурса «В фокусе – детство»

Подведены итоги регионального этапа IX Всероссийского конкурса журналистских работ «В фокусе – детство», который проводится для популяризации семейных ценностей и привлечения общественного внимания к решению проблем детского неблагополучия.

Организатором является московский Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Партнерами конкурса выступают Союз журналистов России, детское творческое объединение «ЮНПРЕСС» и Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям.

В номинации «Лучшая телевизионная программа» первое место занял сюжет «Дорогою добра» Якова Осетрова. Второй стала телепрограмма «Волшебная комната» Ирины Шитовой. Третье место досталось Артему Суслову с журналистской работой «Детская типография Профазбука».

В номинации «Лучшая радиопрограмма» определен один победитель, занявший третье место. Ольга Рачкова представила на конкурс радиосюжет «Советы детского психолога».

Как сообщает региональное Министерство труда и социального развития, одной из популярных стала номинация «Лучшая газетная (журнальная, интернет) публикация». Первое место разделили Галина Дворецкая со статьей «Теперь мне все понятно» и Иванна Микитенко – «Семья – лучший стимул». Журналисткие работы «Многодетное счастье» Юлии Ушаковой и «60 лет рядом: особый дом для особых детей» Анны Смольяниновой стали вторыми. Третье место получили Ольга Биттенбиндер с материалом «Самое дорогое в жизни – семья» и Светлана Майборода – «Путевки в жизнь».

Работы победителей регионального тура рекомендованы для участия во Всероссийском этапе конкурса.