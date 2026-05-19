В Мурманской области подвели итоги регионального этапа «Зарницы 2.0» для младшей возрастной категории

На территории Центра гражданско-патриотического воспитания «На Севере – жить!» состоялся региональный этап Всероссийской военно-патриотической игры «Зарница 2.0» для младшей возрастной категории. Участниками соревнований стали школьники в возрасте 7-10 лет из 10 муниципальных образований Мурманской области (Мурманск, Мончегорск, Апатиты, Оленегорск, ЗАТО город Заозерск, ЗАТО Александровск, ЗАТО Видяево, Кольский округ, Печенгский округ, Кандалакшский округ) — победители муниципальных этапов, доказавшие своё право представлять родные города и округа на региональном уровне.

Юным северянам предстояло пройти серию испытаний, требующих не только физической выносливости, но и теоретических знаний. Ребята продемонстрировали физическую подготовку, знание истории Отечества, навыки оказания первой медицинской помощи, а также успешно справились с заданиями тактической игры на местности, проявив смекалку, командный дух и умение быстро принимать решения в нестандартной ситуации.

По итогам напряжённой борьбы места распределились следующим образом:

1 место — команда «Экипаж – 42» (г. Мурманск, школа №42);

2 место — команда «Девяточка 2026» (Кандалакшский округ, школа №9);

3 место — команда «Ночные стражи» (г. Мончегорск, школа №10).

Организаторами регионального этапа игры «Зарница 2.0» выступили «Движение Первых» Мурманской области, Мурманский филиал Центра «ВОИН», «ЮНАРМИЯ» Мурманской области, молодёжный центр «Молодая Арктика», комитет молодёжной политики Мурманской области при поддержке правительства Мурманской области.

Председатель Совета регионального отделения «Движения Первых» Мурманской области Никита Тихомиров отметил важность проведения таких соревнований для воспитания подрастающего поколения: «Зарница 2.0» — это не просто игра, а настоящая школа мужества, где ребята учатся работать в команде, принимать ответственность и уважать историю своей страны. Юные северяне показали, что они готовы защищать Отечество не только физически, но и интеллектуально. Мы гордимся каждым участником и благодарны наставникам и педагогам, которые вкладывают душу в подготовку ребят и помогают им становиться лучше. Уверен, что этот опыт станет для юных патриотов прочным фундаментом для будущих побед — как в спорте, так и в жизни».

Победители регионального этапа — команда «Экипаж – 42» — признаны лучшими в игре «Зарница 2.0» в Мурманской области. Дальнейшие этапы для данной возрастной категории не проводятся, итоги соревнований считаются окончательными.

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/567877/#&gid=1&pid=7

