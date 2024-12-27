В Мурманской области подвели итоги регионального смотра-конкурса по охране труда

В Министерстве труда и социального развития Мурманской области были подведены итоги областного смотра-конкурса на лучшую организацию работы по охране труда. За звание лучших в области охраны труда в разных номинациях состязались 24 организации.

Мурманский центр организации работы железнодорожных станций ОАО «РЖД» был признан победителем среди организаций производственной сферы с численностью работников более 500 человек. Второе место в этой номинации досталось Кольской атомной станции, диплом за третье место получила Мурманская дистанция пути ОАО «РЖД».

В номинации «Лучшая организация в области охраны труда среди организаций производственной сферы» с численностью работников до 500 человек все призовые места заняли подразделения ОАО «РЖД»: первое место у Мурманского регионального центра связи, второе место – у Мурманской дистанции сигнализации, централизации и блокировки, третье место завоевала Мурманская дистанция гражданских сооружений.

Победителем среди организаций непроизводственной сферы признан филиал «Военизированный горноспасательный отряд Северо-Запада». Второе место досталось Оленегорскому филиалу государственной противопожарной службы Мурманской области. Третье место занял Печенгский филиал государственной противопожарной службы Мурманской области.

В сфере образования приз за первое место получила Детская школа искусств №4 города Мурманска, детский сад №62 Кандалакшского района оказался на втором месте, третье место у детского сада №5 «Теремок» Ковдорского района.

«Этот конкурс играет ключевую роль для всей Мурманской области, ведь его главная цель – выявить лучшие практики в сфере охраны труда. Благодарю всех участников за активность, желаю вашим предприятиям и организациям развития и возможностей для воплощения новых идей в области охраны труда!», – отметил заместитель министра труда и социального развития Мурманской области Игорь Шепилов.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/