Предновогодний ажиотаж на мурманском рынке труда: кого ищут работодателиКольская АЭС достигла рекордной нагрузки в 1900 МВт за всё время эксплуатации
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
Мурманская область. Арктика (16+)16.12.24 15:30

В Мурманской области подвели итоги социального развития за 5 лет в рамках плана «На Севере – жить»

Одной из тем сегодняшнего оперативного совещания стала реализация стратегического плана «На Севере – жить» в сфере социального развития в 2024 году. Губернатор Андрей Чибис подчеркнул, что этот год Президент России Владимир Путиным объявил Годом семьи, и особенно отметил выполнение нашим регионом прямых поручений главы государства.

«За пять лет мы в 1,5 раза снизили уровень бедности населения и в 3,5 раза сократили уровень безработицы. На 1 декабря 2024 года уровень безработицы в регионе составил 0,4%, среднее время трудоустройства сократилось до 52 дней, а доля трудоустроенных выпускников, обратившихся в центр занятости, составила 56%», – сообщил губернатор. 

Глава региона также отметил, что с 2020 года в Мурманской области создано свыше 31 тысячи временных рабочих мест в рамках губернаторского проекта «Работа рядом». 

«В 2024 году проект обеспечил временное трудоустройство более 8,5 тысячи северян или 173% от того плана, который мы себе ставили. Важно отметить, что в этом году мы приняли решение распространить программу также на наше старшее поколение, пенсионеров, поэтому ожидаем, что в 2025 году показатель станет еще выше. В бюджете на реализацию проекта заложили 200 млн рублей. Важно также отметить, хотя это и не тема социального блока, новых рабочих мест в регионе создано более 8,5 тысячи, это рост с точки зрения экономического развития», – подчеркнул Андрей Чибис. 

Глава региона отметил, что в Мурманской области действует порядка 70 мер социальной поддержки. Немаловажно, что все их них для удобства нашего населения предоставляются в электронном виде. 

«Некоторые ключевые показатели. За 2024 год заключены 1073 социальных контракта, а всего за 5 лет – более 7 тысяч. Это позволяет семьям запустить свое дело выйти из проблемной ситуации, мера пользуется большой популярностью. Соцподдержку по оплате проезда в 2024 году получили более чем 2 тысячи наших северян. За пять лет мы отремонтировали более 80% социальных учреждений. В 2024 году завершены работы по улучшению условий в учреждениях соцобслуживания для 473 человек на сумму около 69 млн рублей. Также в 2024 году создано ещё три пространства «СОПКИ.СЕМЬЯ» в Заполярном, Печенге и Алакуртти. Еще одно пространство до конца года будет открыто в гарнизоне Оленегорск-2», – сообщил Андрей Чибис. 

Отдельно глава региона остановился на мерах поддержки семей с детьми. Так, в 2024 году вручены подарочные наборы более 4,5 тысячи новорожденных, выдан 1221 сертификат на региональный материнский капитал, выплачена «зарплата мамы» более чем 4,7 тысячи семей.  

«И на этом мы не останавливаемся. С 2025 года мы решили запустить два новых проекта: «Зарплата мамы 2.0» на второго ребёнка для нуждающихся семей и «Родовая сумка» для женщин, поступающих в роддом. На обе «зарплаты мамы» и «родовые сумки» в бюджете 2025 года запланировано более 740 млн рублей», – отметил губернатор. 

Как подчеркнул Андрей Чибис, пятая часть средств бюджета 2025 года предусмотрена на социальную поддержку.  

«В проекте закона на эти цели запланировано 22,3 млрд рублей, почти 5 млрд из этой суммы предусмотрены для семей с детьми, 4,4 млрд рублей – на субсидии для наших жителей по оплате услуг ЖКХ, а еще более 3,9 млрд рублей на поддержку лиц старшего возраста. То есть объем вложений в соцподержку и был на высоком уровне, и, несмотря на санкционное давление, остается высоким», – отметил Андрей Чибис. 

Подробнее об итогах работы в социальном блоке доложил министр труда и социального развития Сергей Мякишев.

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Единый морской оператор СМП будет стартовать с Чукотского округа
-Фоторепортаж (6+)Фестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидетьVIII Арктический фестиваль «Териберка»: «Вызов Арктики», «Вкус Арктики» и развлечения на любой вкус
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ-2025С ДЕТСТВА ЛЮБИЛ НАБЛЮДАТЬ ЗА РАБОТОЙ РАЗЛИЧНЫХ МЕХАНИЗМОВМурманская областная Дума: ФИНАЛЬНОЕ ЗАСЕДАНИЕ СЕЗОНА
-

Последние комментарии

Юрий
08.12.24 14:27
Был на СВО было ранения не как не могу получить выплаты губернаторские и 3 миллиона и за медаль нет. Осколки в позвоночнике *** Юрий, Вам нужно обратиться в Государственный Фонд "Защитники Отечеств
Комментарий к новости:Выплату для участников СВО из числа военнослужащих по контракту увеличили
Алексей
08.12.24 12:49
У нас вся страна так работает, какое удивление...в любой больнице от мокб до мокмц при желании можно найти нарушений, которые будут основанием для закрытия. С Уважением гражданин, врач, филантроп
Комментарий к новости:СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: моя опасная медицина
Надежда Балабанова
06.12.24 21:22
27.08.2024 мною была отправлена посылка в зону СВО почтой России, 01.09.2024 передана в фельдъегерско-почтовую службу. Декабрь месяц посылку адресат не получил!!! Фельдъегерско-почтовая свои прямые о
Комментарий к новости:Минобороны показало работу специалистов 6 Центрального узла фельдъегерско-почтовой связи ВС РФ, доставляющих почтовые отправления военнослужащим – участникам СВО от родственников
-Правовая консультация (18+)Юрист hh.ru: что нужно знать каждому самозанятому в СЗФО
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
2526272829301234567891011121314151617181920212223242526272829303112345
-Скоро в эфире19:00«Международные новости». Информационная программа (12+)19:30Новости. Информационная программа (12+)20:00«Вне Зоны». Телевизионный проект (12+)
-PRO Деньги (16+)В Мурманской области стоимость минимального набора продуктов питания в расчёте на одного человека в месяц в октябре 2024 года увеличилась на 12,2%-PRO Валюту (16+)Курс доллара снизился почти на 52 копейки, евро теряет 31 копейку-PRO Энергетику (18+)Общественность одобрила проект размещения двух новых энергоблоков Кольской АЭС-2 в г. Полярные Зори-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 16 декабря-PRO Нефть и газ (18+)Правительство России передало строительство магистрального газопровода Волхов – Мурманск компании «Газпром»-PRO Законы (18+)Расширены гарантии лиц, принимающих участие в специальной военной операции
-

Наш регион-51

© 2009 - 2024
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика