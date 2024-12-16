В Мурманской области подвели итоги социального развития за 5 лет в рамках плана «На Севере – жить»

Одной из тем сегодняшнего оперативного совещания стала реализация стратегического плана «На Севере – жить» в сфере социального развития в 2024 году. Губернатор Андрей Чибис подчеркнул, что этот год Президент России Владимир Путиным объявил Годом семьи, и особенно отметил выполнение нашим регионом прямых поручений главы государства.

«За пять лет мы в 1,5 раза снизили уровень бедности населения и в 3,5 раза сократили уровень безработицы. На 1 декабря 2024 года уровень безработицы в регионе составил 0,4%, среднее время трудоустройства сократилось до 52 дней, а доля трудоустроенных выпускников, обратившихся в центр занятости, составила 56%», – сообщил губернатор.

Глава региона также отметил, что с 2020 года в Мурманской области создано свыше 31 тысячи временных рабочих мест в рамках губернаторского проекта «Работа рядом».

«В 2024 году проект обеспечил временное трудоустройство более 8,5 тысячи северян или 173% от того плана, который мы себе ставили. Важно отметить, что в этом году мы приняли решение распространить программу также на наше старшее поколение, пенсионеров, поэтому ожидаем, что в 2025 году показатель станет еще выше. В бюджете на реализацию проекта заложили 200 млн рублей. Важно также отметить, хотя это и не тема социального блока, новых рабочих мест в регионе создано более 8,5 тысячи, это рост с точки зрения экономического развития», – подчеркнул Андрей Чибис.

Глава региона отметил, что в Мурманской области действует порядка 70 мер социальной поддержки. Немаловажно, что все их них для удобства нашего населения предоставляются в электронном виде.

«Некоторые ключевые показатели. За 2024 год заключены 1073 социальных контракта, а всего за 5 лет – более 7 тысяч. Это позволяет семьям запустить свое дело выйти из проблемной ситуации, мера пользуется большой популярностью. Соцподдержку по оплате проезда в 2024 году получили более чем 2 тысячи наших северян. За пять лет мы отремонтировали более 80% социальных учреждений. В 2024 году завершены работы по улучшению условий в учреждениях соцобслуживания для 473 человек на сумму около 69 млн рублей. Также в 2024 году создано ещё три пространства «СОПКИ.СЕМЬЯ» в Заполярном, Печенге и Алакуртти. Еще одно пространство до конца года будет открыто в гарнизоне Оленегорск-2», – сообщил Андрей Чибис.

Отдельно глава региона остановился на мерах поддержки семей с детьми. Так, в 2024 году вручены подарочные наборы более 4,5 тысячи новорожденных, выдан 1221 сертификат на региональный материнский капитал, выплачена «зарплата мамы» более чем 4,7 тысячи семей.

«И на этом мы не останавливаемся. С 2025 года мы решили запустить два новых проекта: «Зарплата мамы 2.0» на второго ребёнка для нуждающихся семей и «Родовая сумка» для женщин, поступающих в роддом. На обе «зарплаты мамы» и «родовые сумки» в бюджете 2025 года запланировано более 740 млн рублей», – отметил губернатор.

Как подчеркнул Андрей Чибис, пятая часть средств бюджета 2025 года предусмотрена на социальную поддержку.

«В проекте закона на эти цели запланировано 22,3 млрд рублей, почти 5 млрд из этой суммы предусмотрены для семей с детьми, 4,4 млрд рублей – на субсидии для наших жителей по оплате услуг ЖКХ, а еще более 3,9 млрд рублей на поддержку лиц старшего возраста. То есть объем вложений в соцподержку и был на высоком уровне, и, несмотря на санкционное давление, остается высоким», – отметил Андрей Чибис.

Подробнее об итогах работы в социальном блоке доложил министр труда и социального развития Сергей Мякишев.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/