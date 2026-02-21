Широкую Масленицу в Мурманске отметят народными гуляньямиЕжегодная выплата почётным донорам проиндексирована в Мурманской области
Мурманская область. Арктика (16+)21.02.26 12:00

В Мурманской области подвели первые итоги реализации губернаторского проекта «Работа рядом»

Инициатива стартовала в начале 2026 года. Уже на 16 февраля работодателями региона создано 332 временных рабочих места.

Рабочие места создаются в 17 муниципалитетах региона, наиболее оперативно в Мурманске, Кандалакшском и Кольском округах, а также в ЗАТО город Заозерск. По оперативным данным, Кадровый центр «Работа России» Мурманской области принял участие в проекте 21 житель региона. Основную часть трудоустроенных составляют граждане, имеющие статус безработных — 12 человек. Также к общественно полезным работам приступили шесть подростков и три пенсионера.

«Работа рядом» неизменно пользуется высоким спросом у северян. С 2020 года в проекте приняли участие более 42 тысяч жителей области, из которых более 32 тысяч — это подростки.

Проект предлагает временные общественно полезные работы: благоустройство и уборка территорий, подсобные и погрузочные работы, доставка, помощь в офисах и косметический ремонт.

«Мы благодарны работодателям, которые откликаются и создают временные места. Такая инициатива закрывает потребности разных категорий жителей нашего региона. Для кого-то это возможность получить первый профессиональный опыт, для других — поддержка в период поиска постоянного места, а пенсионеры с удовольствием включаются в активную жизнь. И темпы этого года показывают, что интерес к проекту «Работа рядом» не ослабевает», — отметила директор Кадрового центра Мурманской области Юлия Рябинова.

Чтобы стать участником проекта, нужно обратиться в кадровый центр по месту жительства или подать заявление самостоятельно на портале «Работа России»: https://trudvsem.ru/.

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/562631/#&gid=1&pid=1

