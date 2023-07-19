В Мурманской области подвели промежуточные итоги работ по нацпроекту «Безопасные качественные дороги»

Исполняющий обязанности министра транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области Олег Стародубцев в начале недели доложил о предварительных итогах реализации нацпроекта «Безопасные качественные дороги» в регионе.

В этом году по нацпроекту запланированы работы на 20 объектах регионального значения. Из них 11 объектов автодорог и 9 мостовых сооружений.

Напомним, что полностью выполнены работы на автодорогах Кола – Зверосовхоз, Кола – Выходной и Пиренга – Ковдор, а также уже в текущем месяце дорожники завершили работы на автодорогах Кола – Мурмаши и двух участках автодороги Мишуково – Снежногорск.

Продолжаются работы на объекте 2022-2023 годов Кола – Серебрянские ГЭС с подъездами. Подрядчик с опережением графика выполнил 95% работ по укладке асфальтобетонного покрытия. На текущий момент объект в высокой степени готовности, завершение всех работ планируется до конца июля этого года.

Продолжается капитальный ремонт и реконструкция автоподъезда к селу Териберка, завершение всех работ запланировано на 2024 год.

На 2024 год были запланированы работы на объектах Кандалакша – Алакуртти – КПП «Салла» и Пиренга – Ковдор. Было принято решение отремонтировать 25 км участков этих дорог в текущем году. Планируется приступить к работам с 20-х чисел июля.

Как сообщает Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области, продолжаются работы и на мостовых сооружениях, расположенных на региональных автодорогах. Объекты двухлетней реконструкции уже в высокой степени готовности, это мосты через реку Кети и реку Эйнч. Также в этом году запланированы к вводу в эксплуатацию мостовые сооружения через реки Ваенга, Малая средняя, Умболка, Средняя и через ручей Верест.

В рамках реализации нацпроекта «Безопасные качественные дороги» в агломерации «Мурманская» в текущем году запланирован ремонт 18 улиц города Мурманска.

На сегодняшний день завершен ремонт на улицах Планерная, Карла Маркса, Шевченко, Шмидта, Александра Невского и в районе Росляково на улице Молодёжная. В высокой степени готовности участок на проспекте Кольском, улице Старостина и улице Советская в районе Росляково.

Фото: https://gov-murman.ru