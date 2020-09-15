В Мурманской области погода начнёт принимать осенний характер

Как сообщает Мурманское УГМС, 15-17 сентября погода на Кольском полуострове начнёт принимать осенний характер. 15 сентября под влиянием западной периферии циклона над Печорским морем на Кольском полуострове ожидается пасмурная с дождями и порывистым северным ветром погода, постепенно в наш регион будут поступать холодные арктические воздушные массы.

16-18 сентября ветер стихнет, облачность будет не столь значительной и при прояснениях в районах удаленных от прибрежных зон ожидаются заморозки до -3°, в дневные часы воздух будет прогреваться лишь до +7+11°.

Сегодня, 15 сентября, будет облачная с прояснениями погода. Временами дождь. Ветер северо-западный умеренный. Температура воздуха ночью +2+7°, днём +7+12°.

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14 сентября уровни воды на большинстве рек Мурманской области выше среднемноголетних уровней летне-осенней межени на 7- 23 см (на реке Умба выше на 37 см ), на реках запада области - близки к среднемноголетним уровням летне-осенней межени (± 5 см ). Уровни воды на реках близки к прошлогодним уровням, на реках Поной, Варзуга и Умба - выше на 15- 35 см .

Температура воды в реке Кола 14 сентября в 8 часов была равна 10°, что ниже прошлогодней на этот день на 2°.