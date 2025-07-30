В Мурманской области показатель по вводу жилья нацпроекта «Инфраструктура для жизни» выполнен на 117%

В Мурманской области продолжается реализация национального проекта «Инфраструктура для жизни», в рамках которого показатель по вводу жилья выполнен досрочно на 117%. Об этом 29 июля на заседании правительства региона сообщила первый вице-губернатор Оксана Демченко.

«Правительство Мурманской области особое внимание уделяет развитию жилищного строительства, в том числе и в рамках стратегического плана «На Севере – жить!». Досрочное достижение показателя национального проекта – это ещё одно доказательство того, что мы движемся в правильном направлении», – отметила Оксана Демченко.

В рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» в 2025 году в Мурманской области введено уже 63 тысяч кв. метров жилья, что на 17% больше установленного для региона показателя. Его удалось достичь за счёт многоэтажного строительства и ввода индивидуальных жилых домов по губернаторской программе «Свой дом в Арктике». Также в регионе выполнен показатель нацпроекта в 2025 году по расселению граждан из аварийного жилого фонда. На сегодняшний день 360 человек улучшили свои жилищные условия, что составляет 101% от установленного показателя.

Напомним, сегодня на территории Мурманской области активно строится 20 жилых домов, в которых порядка 4 тысяч квартир, или 80%, предназначены для продажи населению. Кроме того, продолжается возведение ещё шести многоэтажек для переселения граждан из аварийного фонда и обеспечения жильём отдельных категорий граждан. Для дальнейшего роста объёмов жилищного строительства привлекаются крупные частные застройщики. Как отмечает региональное Министерство строительства, правительством Мурманской области подписаны соглашения с федеральными застройщиками на строительство 1 млн кв. метров жилья в ближайшие 10 лет.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/551062/#&gid=1&pid=3