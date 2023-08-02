В Мурманской области показатель собираемости за услугу по обращению с ТКО составил 94,2%

Специалисты Мурманского филиала АО «Ситиматик» подвели итоги собираемости платежей за услугу по обращению с твёрдыми коммунальными отходами (ТКО). Во втором квартале 2023 года уровень собираемости среди населения региона составил 95,8%, среди юридических лиц – 91,1%. Это по-прежнему один из лучших показателей в Российской Федерации.

Как отмечает пресс-служба Мурманского филиала АО «Ситиматик», высоких результатов помогла добиться активная информационно-разъяснительная работа, которую региональный оператор проводит совместно с органами исполнительной власти Мурманской области, а также сотрудничество с организациями, обслуживающими жилищный фонд.

Уровень собираемости платежей в областном центре во втором квартале 2023 года составил 93%, при этом собираемость платежей юрлиц составила 89%. Самые ответственные плательщики среди юридических лиц находятся в ЗАТО Островной, Александровск и Североморск, а также в Кандалакшском муниципальном районе. Уровень оплаты там превысил 100%. Это означает, что организации не только аккуратно платят за услугу по обращению с ТКО, но и активно погашают долги за предыдущие периоды.

Среди населения наилучшая динамика наблюдается в ЗАТО Островной, муниципальных округах г. Кировск и г. Полярные Зори – там уровень оплаты почти достиг 100-процентной отметки. Самые аккуратные плательщики также живут в ЗАТО Островной.

Фото предоставлено пресс-службой Мурманского филиала АО «Ситиматик».