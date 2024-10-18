В Мурманской области показатель собираемости за услугу по обращению с ТКО составил 95,6%

Специалисты Мурманского филиала АО «Ситиматик» подвели итоги собираемости платежей за услугу по обращению с твёрдыми коммунальными отходами (ТКО). За 9 месяцев 2024 года уровень собираемости среди населения региона составил 96,3%, среди юридических лиц – 94,5%. Это по-прежнему один из лучших показателей в Российской Федерации.

Как отмечает пресс-служба Мурманского филиала АО «Ситиматик», высоких результатов помогла добиться активная информационно-разъяснительная работа, которую региональный оператор проводит совместно с органами исполнительной власти Мурманской области, а также сотрудничество с организациями, обслуживающими жилищный фонд.

Уровень собираемости платежей в областном центре за 9 месяцев 2024 года составил 96,2%, при этом собираемость платежей юрлиц составила 95,7%. Самые ответственные плательщики среди юридических лиц находятся в муниципальных округах г. Апатиты, г. Мончегорск, ЗАТО город Заозерск, г. Оленегорск. Уровень оплаты там приближается к 100%. Это означает, что организации не только аккуратно платят за услугу по обращению с ТКО, но и активно погашают долги за предыдущие периоды. Среди населения наилучшая динамика наблюдается в Терском муниципальном районе и Ковдорском районе – там уровень оплаты достиг 100-процентной отметки.

Фото предоставлено пресс-службой Мурманского филиала АО «Ситиматик».