В Мурманской области показатель собираемости за услугу по обращению с ТКО составил 96,3%

Специалисты Мурманского филиала АО «Ситиматик» подвели итоги собираемости платежей за услугу по обращению с твёрдыми коммунальными отходами (ТКО). В первом квартале 2024 года уровень собираемости среди населения региона составил 97,6%, среди юридических лиц – 93,8%. Это по-прежнему один из лучших показателей в Российской Федерации.

Как сообщает пресс-служба Мурманского филиала АО «Ситиматик», высоких результатов помогла добиться активная информационно-разъяснительная работа, которую Региональный оператор проводит совместно с органами исполнительной власти Мурманской области, а также сотрудничество с организациями, обслуживающими жилищный фонд.

Уровень собираемости платежей в областном центре в первом квартале 2024 года составил 94,7%, при этом собираемость платежей юрлиц составила 91,3%.

Самые ответственные плательщики среди юридических лиц находятся в муниципальных округах г. Апатиты и г. Мончегорск, ЗАТО Видяево и в Кандалакшском муниципальном районе. Уровень оплаты там превысил 100%. Это означает, что организации не только аккуратно платят за услугу по обращению с ТКО, но и активно погашают долги за предыдущие периоды. Среди населения наилучшая динамика наблюдается в ЗАТО г. Островной, Ковдорском муниципальном округе – там уровень оплаты достиг 100-процентной отметки.

Фото предоставлено пресс-службой Мурманского филиала АО «Ситиматик».