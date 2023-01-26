В Мурманской области показатель собираемости за услугу по обращению с ТКО составил более 98%

Специалисты Мурманского филиала АО «Ситиматик» подвели итоги собираемости платежей за услугу по обращению с твёрдыми коммунальными отходами (ТКО). В 2022 году уровень собираемости среди населения региона составил 98,5%, среди юридических лиц – 95,3% (с учётом погашения задолженности за предыдущие периоды). Это по-прежнему один из лучших показателей в Российской Федерации.

Как сообщает пресс-служба Мурманского филиала АО «Ситиматик», высоких результатов помогла добиться активная информационно-разъяснительная работа, которую региональный оператор проводит совместно с органами исполнительной власти Мурманской области, а также сотрудничество с организациями, обслуживающими жилищный фонд.

Уровень собираемости платежей в областном центре по итогам 2022 года составил 97,6%, при этом собираемость платежей юрлиц составила 95,3% (с учётом погашения задолженности за предыдущие периоды). Самые ответственные плательщики среди юридических лиц находятся в ЗАТО Мурманской области, а также в Кольском и Печенгском муниципальных округах. Уровень оплаты там превысил 100%. Это означает, что организации не только аккуратно платят за услугу по обращению с ТКО, но и активно погашают долги за предыдущие периоды. Среди населения наилучшая динамика наблюдается в ЗАТО и в Печенгском муниципальном округе, а также в городах Полярные Зори и Мончегорск – там уровень оплаты тоже достиг 100%-й отметки. Самые аккуратные плательщики живут в ЗАТО г. Заозерск, а также в ЗАТО Видяево.

Фото предоставлено пресс-службой Мурманского филиала АО «Ситиматик».