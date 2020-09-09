В Мурманской области полицейскими из незаконного оборота изъяты пистолеты, гранаты и около 1,5 тысячи патронов разного калибра

Кировским оперативникам поступила информация о возможной причастности одного из местных жителей к незаконному обороту оружия и боеприпасов. В ходе осмотра квартиры мужчины 1972 года рождения, проживающего в доме по улице Олимпийской, сотрудники полиции обнаружили 2 револьвера, пистолет «Браунинг», составные части различного оружия и патроны.

Также оперативниками было принято решение произвести осмотр гаража и ещё одной квартиры подозреваемого, где дополнительно были обнаружены выстрелы от РПГ, предметы, схожие с минами, гранаты, составные части оружия и патроны. В общей сложности из незаконного оборота изъято около 1,5 тысячи патронов разного калибра, более 100 составных частей оружия, гранаты и другие боеприпасы.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области, оперативниками уголовного розыска подозреваемый неработающий, ранее несудимый северянин был задержан и доставлен в отдел полиции. Оружие и боеприпасы были изъяты и направлены на экспертизу.

Злоумышленник пояснил, что обнаруженный арсенал он собирал в течение нескольких лет, а целью хранения запрещенных предметов он назвал коллекционирование.

По данному факту дознавателем возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 222 УК РФ (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде 4 лет лишения свободы.

Мужчине избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.