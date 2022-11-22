В Мурманской области полностью завершены дорожные работы в рамках Национального проекта «Безопасные качественные автодороги». В результате отремонтированы 13 региональных автодорог, общей протяженностью более 61 км. Два мостовых сооружения приведены в соответствие нормативным показателям. На территории города Мурманска выполнен ремонт 29 участков автодорог протяженностью 13,93 км. В Коле в рамках нацпрокета отремонтированы 2 улицы – 1,16 км.

Продолжаются работы на так называемых «переходящих» объектах со сроками реализации в 2023 – 2024 гг, работы не носят сезонный характер, поэтому могут выполняться как при минусовой температуре, так и при выпадении осадков.

На всех объектах дорожного ремонта ведётся тщательный контроль качества выполнения работ. Долговечность и целостность дорожного покрытия проверяется в обязательном порядке с привлечением в том числе специалистов и лаборатории. Все недочёты подрядные организации устраняют за собственный счет в рамках гарантийных обязательств.

Напомним, что в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» Мурманская область участвует в трёх региональных проектах: региональная и местная дорожная сеть; общесистемные меры развития дорожного хозяйства; безопасность дорожного движения.

Цель проектов – обеспечение комфортного и безопасного передвижения по российским дорогам, ремонт региональных и муниципальных дорог, ликвидация мест концентрации ДТП, усиление контроля за соблюдением правил дорожного движения.

В целях ликвидации наиболее значимых угроз в области безопасности дорожного движения, характерных для Мурманской области, реализуются следующие мероприятия:

- на федеральной автодороге Р-21 «Кола» на время зимнего периода года были введены ограничения скоростного режима (установка дорожных знаков) на 4 участках до 70 км/час, на 2 участках до 60 км/час;

- с началом зимнего периода на всех участках 77 региональных автодорог, эксплуатируемых под уплотненным снежным покровом, была ограничена скорость движения до 60 км/час;

- контроль скоростного режима;

- на автомобильных дорогах Мурманской области нанесена дорожная разметка на 2548 км и на 1323 пешеходных переходах. Из указанного объема на 973,3 км и 167 пешеходных переходах дорожная разметка нанесена с использованием износостойких материалов (холодный пластик) и краской со светоотражающими частицами (микростеклошарики);

- обустройство 40 пешеходных переходов устройствами для проецирования на проезжей части горизонтальной дорожной разметки 1.14.1.

- устанавливаются дорожные знаки 5.19.1 «Пешеходный переход» с внутренней подсветкой;

- 49 пешеходных переходов обустроены искусственными неровностями.

43 комплекса фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения, закупленных благодаря нацпроекту «Безопасные качественные дороги» установят на тридцати потенциально опасных участках дорог и в местах концентрации ДТП. На автодорогах регионального значения подготовлены места для установки передвижных комплексов фото - видеофиксации нарушений ПДД и муляжей-имитаторов (установлены дорожные знаки, антивандальные ящики), в рамках заключенного контракта выполняются работы по выставлению передвижных комплексов фото - видеофиксации нарушений ПДД и муляжей-имитаторов.

В 2022 году на территории региона проведено 4500 массовых мероприятий, направленных на профилактику детского дорожно-транспортного травматизма, численность участников которых составила свыше 62 тысяч обучающихся, в том числе областной слет-соревнование «Безопасное колесо», областной фестиваль детского художественного творчества «Дорога и дети», областные соревнования «Первая помощь», областной слет юных инспекторов движения.

Уделено внимание обеспечению безопасности несовершеннолетних в темное время суток. Организован мониторинг использования обучающимися световозвращающих элементов. По данным мониторинга, 80 029 обучающихся имеют световозвращающие элементы. Проведение акций по вручению детям световозвращателей повысила заинтересованность детей в использовании световозвращающих элементов.

В Мурманской области созданы 15 муниципальных центров профилактики детского дорожно-транспортного травматизма. Социальными партнерами центров являются территориальные органы УГИБДД УМВД России по Мурманской области, ВАИ Министерства обороны РФ, отделения ДОССАФ, ВОА и т.д.

Как сообщает региональное Министерство транспорта и дорожного хозяйства, при формировании параметров областного бюджета на 2023 год и на плановый период 2023 и 2024 годов в обязательном порядке будут предусмотрены финансовые средства на реализацию мероприятий, оказывающих непосредственное влияние на повышение безопасности дорожного движения и реализуемых в рамках региональных проектов «Дорожная сеть», «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства», «Безопасность дорожного движения», государственной программы Мурманской области «Развитие транспортной системы».