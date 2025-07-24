В Мурманской области полным ходом идёт капремонт трёх колледжей

В Мурманской области в рамках стратегического плана «На Севере – жить!» и национального проекта «Молодёжь и дети» продолжается капитальный ремонт учреждений среднего профессионального образования.

Активно идут работы по преображению трёх колледжей: политехнического в Мончегорске, строительного колледжа имени Н.Е. Момота в Мурманске и индустриального колледжа в Росляково. О ходе работ на объектах рассказали в Министерстве строительства Мурманской области.

«Объём работ колоссальный. Однако подрядчики стараются выполнить капремонт в срок. Студенты строительного и индустриального колледжей должны начать новый учебный год в уже преображенных учреждениях. В Мончегорске капремонт завершится уже в 2026 году, поскольку в порядок необходимо привести кровлю и фасады корпусов. Тем не менее, на всех трёх объектах активно идут работы по утеплению и монтажу вентилируемых фасадов. После чего на них будет установлена архитектурно-художественная подсветка», – отметили в министерстве строительства Мурманской области.

Помимо кровли и фасадов корпусов Мончегорского политехнического колледжа также будут отремонтированы наружные стены надземных переходов между корпусами и установлено витражное остекление.

В Мурманском индустриальном колледже в Росляково подрядчики меняют инженерные сети и ремонтируют внутренние помещения в здании общежития, мастерских, спортзале и пищеблоке.

В Мурманском строительном колледже имени Н.Е. Момота также полным ходом идёт ремонт входных групп, замена окон и дверей, монтаж осветительного оборудования и слаботочных систем видеонаблюдения.

Как отмечает региональное Министерство строительства, также в 2025 году в Мурманской области капитально отремонтируют 13 школ в Мончегорске, Видяево, Высоком, Снежногорске, Мурманске, Кировске, Заполярном, Верхнетуломском и Териберке. С 2019 года в рамках стратегического плана «На Севере – жить!» работы были проведены в 23 школах, в которых обучаются около 10000 детей.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/550826/#&gid=1&pid=4