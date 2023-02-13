В Мурманской области положительная динамика браков

За 2022 год отделами ЗАГС администраций муниципальных образований Мурманской области зарегистрировано 25531 запись акта гражданского состояния. Из них свидетельств о вступлении в брак - 5479 пар. Это на 12,3% больше по сравнению с 2021 годом.

Расторгнуть брак решили 3758 пар, что на 7,2% больше по сравнению с 2021 годом.

Как отмечают в региональном Министерстве юстиции, с сентября 2022 года в Мурманской области значительно увеличилось количество свадеб. С момента объявления частичной мобилизации по 30 декабря 2022 года специалисты отделов ЗАГС по заявлениям мобилизованных северян в ускоренном порядке зарегистрировали 188 браков, а также военнослужащих - 52 брака.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=24348&page=1