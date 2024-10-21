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Мурманская область. Арктика (16+)21.10.24 14:30

В Мурманской области посетители судов пытались пронести почти 1,5 тысячи запрещённых предметов

С начала 2024 года судебные приставы Мурманской области предотвратили пронос почти 1,5 тысячи запрещённых предметов и выявили 71 гражданина, скрывавшихся от органов дознания, следствия и суда.

В рамках обеспечения безопасности установленного порядка в региональных судах сотрудниками службы с начала 2024 года предотвращён пронос 1495 запрещенных предметов, в том числе колюще-режущих, электрошоковых и представляющих собой сжиженные или сжатые газы.

Как сообщает пресс-служба УФССП России по Мурманской области, за нарушения общественного порядка граждане, нарушающие установленные правила поведения в суде, привлекаются к ответственности по ст. 17.3 КоАП РФ «Неисполнение распоряжения судьи или судебного пристава по обеспечению установленного порядка деятельности судов». С начала 2024 года в отношении таких граждан судебные приставы по ОУПДС составили 242 административных протокола. А за нарушение ст. 17.8 КоАП РФ «Воспрепятствование законной деятельности должностного лица органа, уполномоченного на осуществление функций по принудительному исполнению исполнительных документов и обеспечению установленного порядка деятельности судов» — 404 административных протокола.

Судебными приставами по ОУПДС также оказывается содействие органам дознания, следствия и суда в установлении лиц, находящихся в розыске. В результате работы сотрудников службы в 2024 году установлено место нахождения 71 такого лица.

Управление Федеральной службы судебных приставов по Мурманской области напоминает, что в здании суда при себе нельзя иметь взрывчатые вещества, предметы, ими начиненные, огнестрельное и травматическое оружие, сигнальные и стартовые пистолеты, электрошоковые устройства, колюще-режущие предметы, сжатые, сжиженные газы и легковоспламеняющиеся жидкости, а также любые ядовитые и отравляющие вещества.

 

Фото предоставлено пресс-службой УФССП России по Мурманской области.

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