В Мурманской области постепенно возобновляется оказание медицинской помощи в плановом порядке

С 19 августа расширение объёмов плановой медицинской помощи началось в районах Мурманской области: в амбулаторных и стационарных условиях, возобновляется работа дневных стационаров. В Мурманске и Североморске расширение плановой медицинской помощи начнётся с 24 августа. Отделения, перепрофилированные для оказания медицинской помощи пациентам с новой коронавирусной инфекцией, будут восстанавливать свою основную деятельность в особом порядке с учётом эпидемиологической ситуации.

В медицинских организациях области пациентам в обязательном порядке будет проводиться термометрия, организованы отдельные кабинеты для приёма пациентов с признаками вирусных заболеваний, обеспечено соблюдение временной и социальной дистанции между пациентами.

При госпитализации в плановом порядке до поступления в стационар пациентам будет проведено лабораторное исследование на носительство новой коронавирусной инфекции. Вакцинация взрослого населения в соответствии с Национальным календарем профилактических прививок, диспансеризация и профосмотры начнут осуществляться с 1 сентября.