В Мурманской области построят модульные гостиницы с софинансированием от государства на сумму более 106 млн рублей

Мурманская область стала одним из 19 пилотных регионов РФ, участвующих в программе создания модульных некапитальных объектов размещения – быстровозводимых гостиниц, которые должны будут введены в эксплуатацию до конца 2022 года.

Новые объекты размещения будут рассчитаны на 200 койко-мест в 79 номерах. Реализуемые проекты обеспечат работой дополнительно 29 человек.

Финансирование проектов осуществляется в рамках нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства». Координатором выступает комитет по туризму Мурманской области.

«Самостоятельные туристы в последнее время всё чаще выбирают для отдыха модульные отели, которые располагаются в удивительных по красоте местах. На Кольском полуострове таких локаций очень много. Проекты – победители помогут достойно ответить на запрос туриндустрии и обеспечат туристов высоким и доступным сервисом», – отметил губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

«Как показывает практика, партнёрство частного бизнеса и государства в сфере развития туризма даёт отличный результат. В проектах по возведению модульных гостиниц участие 50 на 50. Мурманская область уже является одним из самых востребованных направлений для путешествий по Северо-Западу России. Новые проекты укрепят её позиции на рынке туриндустрии», – прокомментировала вице-губернатор Ольга Кузнецова.

Субсидии на реализацию проектов в 2022 году получат 7 победителей грантового конкурса:

– ИП Скопинов А.В. (Гостевые дома на Белом море, Кандалакшский район) – 14 млн рублей;

– ООО «Териберка Проект» (Отель Азимут, Кольский район) – 30 млн рублей;

– ООО «Санаторий «Лапландия» (Модульный загородный гостиничный комплекс «Лапландия», Кольский район) – 14 млн рублей;

– ИП Чекунин А.С. (Кемпинг «45 причал», Кольский район) – 13 млн рублей;

– ООО «Фишинг Тревелс» (Туристическая база «Фишинг Тревелс», Кольский район) – 12 млн рублей;

- УК ОО «Нордик Капитал» (Мотель «Координат 67.34. Мглистые горы, Ловозерский район) – 12 млн рублей;

- ИП Клибанский А.В. (Туристический комплекс «Лапландская деревня», Кольский район) – 11,383 млн рублей.

Как сообщает региональный комитет по туризму, субсидии выделялись по результатам конкурса, в котором могли принять участие как юридические лица, так и индивидуальные предприниматели. Финансирование проекта проходит на паритетной основе: не менее 50% от стоимости проекта – это средства заинтересованного бизнеса, вторую часть покрывает государственная субсидия.

Каждый мини-отель должен представлять собой комплекс не менее чем из 10 номеров со всеми удобствами, пригодными для круглогодичного проживания и построенными из сертифицированных быстровозводимых конструкций.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/