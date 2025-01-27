В Мурманской области потребность в ФАПах и амбулаториях закрыта на 100%: в правительстве региона подвели итоги реализации программы «На Севере – жить» в сфере здравоохранения

В правительстве Мурманской области подвели итоги реализации стратегического плана «На Севере — жить» и определили ключевые задачи на 2025 год. Сегодня по поручению главы региона Андрея Чибиса оперативное совещание провела Оксана Демченко. Первый заместитель губернатора рассказала об основных достижениях последней пятилетки в сфере здравоохранения.

«С 2019 по 2024 годы в регионе капитально отремонтированы 17 поликлиник, 13 амбулаторий и построено 19 фельдшерско-акушерских пунктов. Благодаря всем этим мероприятиям мы закрыли потребность в ФАПах и амбулаториях на 100%», – подчеркнула Оксана Демченко.

На закупку и обновление медицинского оборудования было направлено 7,5 миллиарда рублей. В результате доля цифрового лучевого оборудования в медицинских учреждениях региона выросла с 65% до 90%.

Оксана Николаевна отметила, что в настоящий момент в Мурманской области действуют более 20 различных программ поддержки для медицинских работников, что повлияло на сокращение дефицита медперсонала. Так, за 2023-й и 2024-й годы общая потребность во врачах сократилась на 73%. Кроме того, за последние годы для службы скорой помощи приобрели 163 автомобиля. Теперь на линии работают только машины возрастом не старше пяти лет.

Особое внимание уделяется проектам, направленным на борьбу с онкологическими заболеваниями. Уже в 2025 году завершится строительство нового хирургического корпуса онкологического диспансера, что позволит вывести лечение сложных диагнозов на качественно новый уровень.

«Впереди ещё много работы. В бюджете 2025 года на развитие системы здравоохранения заложены денежные средства, в том числе на капремонты Апатитско-Кировской, Кандалакшской и Североморской ЦРБ. Еще порядка 2 млрд рублей направим на лекарственное обеспечение наших «льготников»», – подытожила первый замгубернатора.

Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, подробный доклад об итогах реализации стратегического плана «На Севере – жить» в сфере здравоохранения в 2024 году и планах на 2025 год на оперативном совещании представил заместитель губернатора – министр здравоохранения Мурманской области Дмитрий Панычев.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/