В Мурманской области потребность в работниках для замещения вакантных рабочих мест больше всего в строительстве

Мурманскстат опубликовал на своём сайте доклад «Социально-экономическое положение Мурманской области в январе–октябре 2020 года».

Как сообщает статистическое ведомство, уровень зарегистрированной безработицы на конец октября 2020 года составил (по оценке) 2,7%.

В январе–сентябре текущего года в общей численности занятого населения 227,3 тысячи человек составляли штатные (без учёта совместителей) работники организаций, не относящихся к субъектам малого предпринимательства. На условиях совместительства и по договорам гражданско-правового характера для работы в этих организациях привлекалось ещё 6,3 тысячи человек (в эквиваленте полной занятости).

В III квартале 2020 года было принято на работу 19,5 тысячи человек (8,4% к списочной численности работников), выбыло по различным причинам 18,1 тысячи человек (7,8% к списочной численности работников).

На конец III квартала 2020 года потребность в работниках для замещения вакантных рабочих мест составила 20,4 тысячи человек (8,8% к списочной численности работников). По видам экономической деятельности этот показатель варьирует от 0,4% в организациях по добыче полезных ископаемых до 37,7% в строительстве.

Намечено к высвобождению в IV квартале текущего года 366 человек (0,2% от списочной численности работников). Наибольшие размеры высвобождения работников ожидаются в организациях вида экономической деятельности «Государственное управление и обеспечение военной безопасности; социальное обеспечение» (0,5% от списочной численности работников).

В III квартале 2020 года 1,7% списочной численности работников организаций работали в режиме неполного рабочего времени по инициативе работодателя и по соглашению между работником и работодателем, 0,7% работников находились в простое по вине работодателя и по причинам, не зависящим от работодателя и работника.