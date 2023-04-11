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Мурманская область. Арктика (16+)11.04.23 15:30

В Мурманской области повышается уровень ответственности управляющих компаний

10 апреля на оперативном совещании в правительстве Мурманской области министр Государственного жилищного и строительного надзора Алёна Кузнецова рассказала о мерах, принимаемых министерством в отношении управляющих организаций в целях повышения их ответственности.

Для улучшения работы управляющих организаций Министерство Государственного жилищного и строительного надзора разработало и внедряет комплекс мер. Среди них плановое приведение в порядок кровель, подвалов и подъездов многоквартирных домов; цифровое взаимодействие с управляющими организациями; повышение открытости в их работе через общение с жильцами в соцсетях; усиление административного воздействия.

Так, в 2023 году проведено свыше 250 проверок, 243 профосмотра и выездных обследований. По их итогам возбуждено 94 административных дела, выдано более 500 предписаний и предостережений для устранения нарушений. Конкретно по предостережениям УК выполняли работы по локальному ремонту кровель и межпанельных швов, замене водоподогревателей и розливов. Возмещённый гражданам материальный ущерб составил 297,5 тысячи рублей, а общая сумма штрафов – 8 миллионов 930 тысяч рублей.

«За счёт повышения открытости работы управляющих организаций, в том числе оперативного реагирования на сообщения жителей в социальных сетях, в диспетчерские службы, на «горячую линию ЖКХ», портал «Наш север», заметна тенденция к снижению количества обращений в адрес министерства. По сравнению с аналогичным периодом 2022 года их стало меньше на 14,7%. Другая положительная тенденция – ещё до начала проведения проверок управляющие организации в текущем году добровольно устранили 279 нарушений. То есть проблемные ситуации разрешаются до появления недовольства и жалоб в контрольно-надзорные органы», – отметила министр государственного жилищного и строительного надзора Алёна Кузнецова.

Одним из важных механизмов повышения ответственности управляющих организаций стало подключение их к единой региональной базе данных о состоянии многоквартирных домов. Получая информацию от министерства через «личные кабинеты», УК могут более оперативно заниматься ликвидацией нарушений.

Как сообщает региональное Министерство Государственного жилищного и строительного надзора, по поручению губернатора Мурманской области о проведении осмотра подвальных помещений многоквартирных домов, в январе 2023 года была создана система постоянного контроля за их состоянием. Управляющие организации также получили доступ к новой системе, что позволило обеспечить контроль исполнения требований по устранению аварийных ситуаций и приведению подвалов в надлежащее состояние. По такому же принципу организована работа по обеспечению уборки придомовых территорий и ремонтов подъездов.

«Управляющими организациями составлены планы ремонтов подъездов на 2023 год и следующие три года. На данный момент в них внесено 1605 подъездов, но корректировка планов в сторону увеличения продолжается.

С начала года уже приведены в порядок 206 подъездов, а в 2022 году благодаря данному подходу удалось отремонтировать рекордное для нашего региона количество подъездов – 1325. Качество ремонтов проверяется руководителями министерства в ходе еженедельного выездного обследования «Коммунальная пятница», – сообщила Алёна Кузнецова.

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