Мурманская область. Арктика (16+)10.05.23 17:00
В Мурманской области повысили размер компенсации аренды жилья медработникам
Увеличена компенсация аренды жилья некоторым категориям медицинского персонала. Компенсация составит 25 тысяч рублей на всей территории Мурманской области. Ранее она составляла 20 тысяч рублей в Мурманске и 15 тысяч рублей в других населённых пунктах.
Эта мера направлена на повышение привлекательности Мурманской области среди врачей и среднего медицинского персонала с целью доукомплектования медицинских организаций квалифицированными кадрами, а также будет способствовать повышению доступности медицинской помощи жителям региона, отмечает региональное Министерство здравоохранения.
Фото: https://gov-murman.ru
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