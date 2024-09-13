В Мурманской области повысится величина прожиточного минимума

Глава региона Андрей Чибис подписал постановление правительства, в соответствии с которым в регионе устанавливается величина прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения.

В соответствии с документом, с января 2025 года величина прожиточного минимума составит: в расчёте на душу населения – 25390 рублей; для трудоспособного населения – 27675 рублей; для пенсионеров – 21835 рублей; для детей – 24628 рублей.

Как отмечает региональное Министерство труда и социального развития, величина прожиточного минимума предназначена для оценки уровня жизни населения Мурманской области и представления мер социальной поддержки, а также для оказания государственной социальной помощи отдельным категориям северян. Так, показатель учитывается при формировании выплат адресной государственной социальной помощи, расчета размера «зарплаты мамы» и пособий для семей с детьми.

Отметим, что в Мурманской области один из наиболее высоких уровней величины прожиточного минимума по сравнению с другими регионами страны.